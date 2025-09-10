विज्ञापन
विशेष लिंक

अब कड़ाही में ही बनेंगी ऑयल-फ्री कुरकुरी पूरियां, बस करें ये देसी जुगाड़

Desi Jugaad: किचन में नमक और टूथपिक का ये आसान जुगाड़ आपकी पूरियों को ऑयल-फ्री और हेल्दी बना सकता है. बिना एयर फ्रायर खरीदे अब कड़ाही में ही कुरकुरी, टेस्टी और हेल्दी पूरियां बनाना होगा आसान.

Read Time: 2 mins
Share
अब कड़ाही में ही बनेंगी ऑयल-फ्री कुरकुरी पूरियां, बस करें ये देसी जुगाड़
बिना एयर फ्रायर के घर पर बनाएं ऑयल-फ्री कुरकुरी पूरियां, डालें चुटकी भर नमक और टूथपिक

Tips to Make Oil Free Puri: गर्म-गर्म फूली हुई पूरियां देखकर भला किसका मन नहीं ललचाता? लेकिन प्लेट में आते ही पूरियों से टपकते तेल को देखकर हेल्थ का ख्याल सामने आ जाता है. दिल और पेट की खींचतान में अक्सर लोग पूरियों को खाने से बचते हैं. एयर फ्रायर ज़रूर एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें न तो कड़ाही जैसा टेस्ट आता है और न ही हर किसी के लिए यह पॉकेट-फ्रेंडली है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा देसी जुगाड़ सामने आया है, जो आपके किचन का काम आसान बना देगा.

ये भी पढ़ें:-बिना जामन के घर पर जमाएं हलवाई जैसी मोटी और गाढ़ी दही, अपनाइए हरी मिर्च वाला देसी जुगाड

नमक और टूथपिक वाला हैक (How to Make Oil Free Puri)

वायरल टिप्स में एक महिला ने पूरियां तलने का बेहद आसान और कारगर तरीका बताया. सबसे पहले कड़ाही में तेल गरम करें, फिर उसमें चुटकी भर नमक डालें. उसके बाद 2 टूथपिक डाल दें. बस! अब जब आप इसमें पूरियां तलेंगे, तो वो न सिर्फ कुरकुरी बनेंगी, बल्कि ज्यादा तेल भी नहीं सोखेंगी.

यहां देखें वीडियो

क्यों काम करता है ये जुगाड़? (desi kitchen hack viral)

नमक का असर: आटे में मौजूद नमी की वजह से तेल में झाग बनता है, जिससे पूरियां तेल ज्यादा सोख लेती हैं. नमक डालने से झाग कम बनता है और तेल साफ रहता है.
टूथपिक का काम: यह नमक को पूरी में जाने से रोकता है, ताकि पूरी ज्यादा नमकीन न लगे और टेस्ट बिल्कुल बैलेंस्ड रहे.

ये भी पढ़ें:-Viral Hack: दीदी का जुगाड़...बिना एक भी रुपया खर्च किए घर बैठे ऐसे करें मिक्सी के ब्लेड को धारदार

सोशल मीडिया पर छाया हैक (make puri without air fryer)

यह हैक इंस्टाग्राम पर @radhikamaroo123 नाम की यूजर ने शेयर किया. वीडियो को अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 7 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि, क्या टूथपिक डालना ज़रूरी है? और पूरी ज्यादा नमकीन तो नहीं हो जाएगी? जवाब यही है कि ये हैक तभी समझ आएगा जब आप खुद इसे ट्राय करेंगे.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Desi Jugaad Video, Tips To Make Oil Free Puri, Kitchen Hacks, Cooking Hacks, How To Make Oil Free Puri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com