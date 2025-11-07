देसी जुगाड़ भिड़ाकर 'चाची' ने बनाया गजब का 5 बर्नर वाला चूल्हा, अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं Video

5 Burner Clay Stove Made With Bricks And Mud: सोशल मीडिया पर एक देसी जुगाड़ का वीडियो तहलका मचा रहा है. वीडियो में एक ग्रामीण महिला ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि देखने वाले दंग रह गए. बिना किसी मशीन या गैस पाइप के, महिला ने केवल ईंट, मिट्टी और देसी हुनर के दम पर 5 बर्नर वाला चूल्हा बना डाला. वीडियो देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है, 'इसे कहते हैं असली रूरल इंजीनियरिंग.'

कैसे बनाया गया ये देसी '5 बर्नर स्टोव?' (Traditional cooking idea)

वीडियो में दिखाया गया है कि महिला सबसे पहले फावड़े से जमीन पर प्लस (+) शेप में खुदाई करती है. इसके बाद वो मिट्टी का लेपन करती हैं और ईंटों की दीवार खड़ी कर देती हैं, फिर सरिया और बांस की डंडियों से बर्नर की डिजाइन तैयार होती है. आखिर में गीली मिट्टी से उसे शेप देकर ऊपर लोहे के बर्नर रखे जाते हैं. बस कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है देसी स्टाइल का '5 बर्नर वाला चूल्हा', जो किसी भी मॉडर्न गैस स्टोव को टक्कर देता है.

इंस्टाग्राम पर मचा धमाल (How To make Chulha at home)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @hazratmondal02 नामक यूजर ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा, 'मिट्टी और ईंट से बना 5 बर्नर वाला देसी चूल्हा.' अब तक वीडियो को 54.6 मिलियन (5 करोड़+) व्यूज और 8.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग महिला की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा, 'भई, ये तो हमारे गांव की Ms. Jugaad Engineer निकलीं.' हालांकि, कुछ ने मजाक में पूछा, 'आग बुझने के बाद राख कैसे निकालोगे?'

देसी हुनर का जलवा (desi jugaad viral)

यह वीडियो सिर्फ एक चूल्हा बनाने की कहानी नहीं, बल्कि देसी टैलेंट और क्रिएटिविटी की मिसाल भी है. जहां शहरों में हर चीज मशीन पर निर्भर है, वहीं गांव की यह महिला बता रही है कि असली 'इनोवेशन' तो देसी सोच में बसता है.

