Desi Water Hack: बिना मोटर मशीन खेत से ऐसे निकाला पानी, देसी जुगाड़ ने लोगों को किया हैरान

Desi jugaad: बिना मोटर और बिजली के खेत से पानी निकालने का यह देसी जुगाड़ सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो देख चुके लोग कह रहे हैं, 'भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस सोच देसी होनी चाहिए.'

Desi Water Hack: बिना मोटर मशीन खेत से ऐसे निकाला पानी, देसी जुगाड़ ने लोगों को किया हैरान
बोरिंग से बिना बिजली पानी निकालने का अनोखा देसी तरीका हुआ वायरल

Trending Desi Hack: खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की सोच हमेशा कमाल की होती है. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. वीडियो में एक महिला बिना किसी मोटर मशीन के सिर्फ एक लंबे पाइप की मदद से बोरिंग से पानी निकालती नजर आ रही है. बिना बिजली, बिना इंजन...फिर भी पानी ऐसे बहता हुआ नजर आता है जैसे कुएं से निकल रहा हो.

कैसे काम करता है ये जुगाड़? (amazing Indian innovation)

वीडियो में महिला ने बोरिंग पाइप में एक लंबा और पतला पाइप डाल रखा है. ऊपर से वह पाइप को बार-बार खींचती और डालती है. कुछ ही सेकंड में बोरिंग के अंदर से पानी ऊपर आने लगता है. देखने वालों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं. दरअसल, यह देसी तकनीक 'सक्शन पंप' जैसी प्रक्रिया पर काम करती है, जिसमें हवा के दबाव से पानी ऊपर खिंचकर बाहर आता है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं 'देसी इंजीनियरिंग को सलाम' (rural innovation India)

वीडियो देख चुके लोग कर रहे हैं कि, 'भाई, हमारे गांव में तो इसे देखकर मोटर खरीदना ही छोड़ देंगे.' तो किसी ने कहा, 'भारत की मिट्टी में दिमाग की कोई कमी नहीं.' कई लोग इस जुगाड़ को Eco-friendly innovation बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बिजली या ईंधन का कोई इस्तेमाल नहीं होता.

देसी इनोवेशन की ताकत (viral water hack)

भारत के ग्रामीण इलाकों में ऐसी छोटी-छोटी सोच बड़े बदलाव लाती हैं. यह जुगाड़ न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि उन किसानों के लिए वरदान है जो बिजली की कमी या महंगी मशीनों के झंझट से परेशान रहते हैं.

