Desi Water Hack: बिना मोटर मशीन खेत से ऐसे निकाला पानी, देसी जुगाड़ ने लोगों को किया हैरान

Trending Desi Hack: खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की सोच हमेशा कमाल की होती है. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. वीडियो में एक महिला बिना किसी मोटर मशीन के सिर्फ एक लंबे पाइप की मदद से बोरिंग से पानी निकालती नजर आ रही है. बिना बिजली, बिना इंजन...फिर भी पानी ऐसे बहता हुआ नजर आता है जैसे कुएं से निकल रहा हो.

कैसे काम करता है ये जुगाड़? (amazing Indian innovation)

वीडियो में महिला ने बोरिंग पाइप में एक लंबा और पतला पाइप डाल रखा है. ऊपर से वह पाइप को बार-बार खींचती और डालती है. कुछ ही सेकंड में बोरिंग के अंदर से पानी ऊपर आने लगता है. देखने वालों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं. दरअसल, यह देसी तकनीक 'सक्शन पंप' जैसी प्रक्रिया पर काम करती है, जिसमें हवा के दबाव से पानी ऊपर खिंचकर बाहर आता है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं 'देसी इंजीनियरिंग को सलाम' (rural innovation India)

वीडियो देख चुके लोग कर रहे हैं कि, 'भाई, हमारे गांव में तो इसे देखकर मोटर खरीदना ही छोड़ देंगे.' तो किसी ने कहा, 'भारत की मिट्टी में दिमाग की कोई कमी नहीं.' कई लोग इस जुगाड़ को Eco-friendly innovation बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बिजली या ईंधन का कोई इस्तेमाल नहीं होता.

देसी इनोवेशन की ताकत (viral water hack)

भारत के ग्रामीण इलाकों में ऐसी छोटी-छोटी सोच बड़े बदलाव लाती हैं. यह जुगाड़ न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि उन किसानों के लिए वरदान है जो बिजली की कमी या महंगी मशीनों के झंझट से परेशान रहते हैं.

ये भी पढ़ें:-देसी जुगाड़ भिड़ाकर 'चाची' ने बनाया गजब का 5 बर्नर वाला चूल्हा, अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं Video

ये भी पढ़ें:-'देसी इंजीनियर' का बाथरूम जुगाड़ हुआ वायरल, पाइप से बनाया ऐसा शावर देख लोग बोले- खर्चा जीरो, मजा पूरा

ये भी पढ़ें:-अब कड़ाही में ही बनेंगी ऑयल-फ्री कुरकुरी पूरियां, बस करें ये देसी जुगाड़

ये भी पढ़ें:-शख्स ने पलंग को ही बना डाला कार, देसी जुगाड़ देख आप भी कहेंगे- कहां से लाते हैं इतना दिमाग?