दिल्ली में क्या अच्छा क्या बुरा, युवक ने वायरल पोस्ट में शेयर किया अनुभव, लोग बोले- इसमें अब कुछ नहीं बचा  

देश की राजधानी दिल्ली कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती थी. लेकिन अब यह देश के सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है. यहां एयर क्वालिटी का गिरता इंडेक्स हर साल दिल्ली की हवा को जहरीली बना रहा है. दिल्ली से देश का हर इंसान जुड़ा है. देश के कोने-कोने का आदमी दिल्ली में बसा हुआ है. यहां बढ़ती आबादी से भी शहर में लोगों का दम घुटने लगा है. हाल ही में, रेडिट पर एक यूजर ने दिल्ली में रहने का अनुभव साझा किया, जो सोशल मीडिया पर कई लोगों को पसंद आया. हालांकि दिल्ली में रहने का अच्छा अनुभव बहुत कम लोगों को नसीब होता है.



यूजर ने शेयर किया दिल्ली का अनुभव



यूजर्स ने बताया कि दिल्ली में रहने से उन्हें कई चीजों ने इंप्रेस किया. शहर की एनर्जी, यहां के लोग, यहां का स्वादिष्ट खाना और यहां की नाइटलाइफ, खासकर युवाओं के लिए, यह शहर एक ऐसी जगह है जहां वे सीखते हैं, नए अनुभव लाइफ में जोड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं और जिंदगी का भरपूर आनंद लेते हैं. रेडिट पोस्ट में, यूजर ने बताया, "दिल्ली में रहने के बारे में ऐसी कई चीजें हैं, जिनका मैंने वास्तव में आनंद लिया, ऊर्जा, लोग, भोजन, नाइटलाइफ़, और यह सच है कि युवा लोगों के लिए, यह एक ऐसा शहर है जहां आप सीखते हैं, नई-नई खोज करते हैं, डेट करते हैं, और पूरी तरह से जीते हैं'.



दिल्ली में क्या अच्छा क्या बुरा?



यूजर्स ने आगे बताया, हर अच्छी चीज के साथ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन सच कहूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होतीं, ट्रैफिक जाम, गर्मी की तपिश, और कुछ इलाकों का कितना गंदा होना, फिर भी, मुझे शहर की बाकी सब चीजों से बेहद प्यार है. इसके बावजूद, उसने लिखा कि उसे यह शहर बहुत पसंद है, और उन सभी कारणों से जो इसे खास बनाते हैं. पोस्ट के आखिर में, यूजर ने लोगों से एक सवाल किया, "जो लोग दिल्ली में रह चुके हैं या दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं, उनके लिए दिल्ली के बारे में पहली बात क्या है जो आपको पसंद नहीं है या जिसे आप बदलना चाहते हैं? और वह कौन सी चीज है जो दिल्ली को दिल्ली बनाती है? क्या यह प्रदूषण है, भीड़ है, रवैया है, बुनियादी ढांचा है, या कुछ और है?" अब इस पर लोगों के क्या रिएक्शन हैं, चलिए जानते हैं.



सोशल मीडिया रिएक्शन (Social Media Reaction)

एक यूजर ने इस पर लिखा है, 'मेरे लिए, निश्चित रूप से ट्रैफ़िक और एक्यूआई ही हर बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेती है, लेकिन फिर, कनॉट प्लेस में टहलना या इंडिया गेट के पास देर रात ड्राइव करना इसकी सभी गंदगी को भुला देता है'. एक अन्य यूजर ने लिखा, ;मुझे उम्मीद है कि मैं ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को सुलझा लूंगा, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है और मैं आपकी बात से सहमत हूं'. तीसरे यूजर ने लिखा, "दिल्ली में प्रदूषण और भीड़ की समस्या कभी नहीं बदलेगी और दिल्ली प्रदूषित और आबादी वाली जगह है और हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं'.

