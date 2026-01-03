विज्ञापन
बाइक पर सवार होकर आए थे रोहिणी को दहलाने वाले 3 शूटर, देखिए CCTV वीडियो में क्या दिखा

पुलिस को सड़क पर 25 से ज्यादा खाली खोखे मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं मौके पर एक नीली टोयोटा इनोवा गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे पर गोलियों के निशान मिले हैं.

बाइक पर सवार होकर आए थे रोहिणी को दहलाने वाले 3 शूटर, देखिए CCTV वीडियो में क्या दिखा
  • दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम बाइक सवार तीन बदमाशों ने कारोबारी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की
  • बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं, गनीमत रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ
  • पुलिस ने मौके से 25 से ज्यादा खाली खोखे बरामद किए, अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है
नई दिल्ली:

शुक्रवार शाम सनसनीखेज फायरिंग से देश की राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था. अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीन युवक बाइक पर आए, गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए, घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.  पुलिस के मुताबिक, एक संपत्ति डीलर की कार को निशाना बनाते हुए हमलावरों ने 20 से ज्यादा गोलियां चलाईं.

कब और कैसे हुई फायरिंग

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक कारोबारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने करीब 25-30 राउंड गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए. एक राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. ये घटना शुक्रवार शाम के करीब साढ़े 5 बजे की है.

25 से ज्यादा खाली खोखे बरामद

डीसीपी रोहिणी के मुताबिक, फायरिंग की सूचना मिलते ही पीसीआर और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को सड़क पर 25 से ज्यादा खाली खोखे मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं मौके पर एक नीली टोयोटा इनोवा गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे पर गोलियों के निशान मिले हैं. NDTV से बात करते हुए विकास अग्रवाल, जिनकी गाड़ी पर गोलियां लगीं, ने बताया कि बदमाशों का असली निशाना कोई और था. उन्होंने कहा कि बदमाशों का टारगेट एक प्रॉपर्टी कारोबारी था. उन्हें पहले से धमकियां मिल रही थीं. मेरी गाड़ी यहां खड़ी थी, उसी पर फायरिंग की गई. करीब 10 गोलियां मेरी गाड़ी पर लगीं और बाकी हवा में चलाई गईं.

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस कारोबारी को निशाना बनाया गया, उसे 26 से 29 दिसंबर के बीच एक विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल और वॉयस मैसेज आए थे. कॉल करने वाले ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताया और फिरौती की मांग की थी. कारोबारी ने इसकी शिकायत पहले पुलिस से नहीं की थी. अब फायरिंग की घटना के बाद थाना बेगमपुर में FIR संख्या 04/26 दर्ज कर ली गई है. 

