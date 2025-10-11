22 हजार रुपए महीने से 2.2 लाख की सैलरी तक पहुंचा शख्स, वायरल पोस्ट पर लोगों ने पूछा- कैसे किया भाई?

सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाली कहानी वायरल हो रही है, जहां एक यूज़र ने अपने दस साल के करियर के ईमानदार अनुभव को साझा किया है. रेडिट पर एक पोस्ट में, यूज़र ने बताया कि उसने 22,000 रुपये मासिक वेतन से शुरुआत की और 2.2 लाख रुपये तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की. लोगों ने उसकी सादगी और प्रोफेशनल ग्रोथ के प्रति उसकी ईमानदारी की सराहना की है.
रेडिट यूज़र ने इसे "10 सालों में 22 हज़ार रुपये प्रति माह से 2.2 लाख रुपये प्रति माह तक - मेरे लिए क्या बदला" टाइटल से पोस्ट किया. यूज़र ने बताया कि कैसे उसने 22,000 रुपये के वेतन पर एक गैर-तकनीकी पद पर अपनी नौकरी शुरू की और अगले तीन सालों में उसे ज़बरदस्त तरक्की मिली.
उन्होंने लिखा, "मैं एक नॉन-टेक बैकग्राउंड से हूं और मैंने नॉन-टेक रोल से शुरुआत की थी. शुरुआती 6 सालों में मेरी तनख्वाह 22 हज़ार रुपये से 40 हज़ार रुपये हो गई. सच कहूं तो, उस दौर में मैं बिल्कुल अनजान था - मेरे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, मैं खुद को ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पा रहा था, और आगे बढ़ने की चाहत कहीं न कहीं गायब थी."
उन्होंने आगे लिखा, "मैं ₹40,000 प्रति माह से ₹2.2 लाख प्रति माह पर पहुंच गया. यह किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि स्पष्टता, प्रयास और निरंतरता की बात थी. यह कोई दिखावटी पोस्ट नहीं है - मुझे पता है कि यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लगती, फिर भी मैं बस यह बताना चाहता था कि आगे बढ़ना संभव है, भले ही आप अभी अटके हुए महसूस करें. एक बार जब आप सही दिशा पा लेते हैं और मेहनत करते हैं, तो चीजें आपकी सोच से भी तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं."
यूजर्स ने पूछा- कैसे किया?
इस पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं आईं, जहां कुछ लोगों ने यूजर का समर्थन किया और उसे बधाई दी. वहीं कुछ ने उसके रोल के बारे में पूछताछ की. एक यूजर ने पूछा "आपने किस तरह की गैर-तकनीकी भूमिका से शुरुआत की और अब आप क्या कर रहे हैं?" एक अन्य यूजर ने अपनी कहानी साझा करते हुए लिखा, "बधाई हो भाई. मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है. 2016 में शुरुआत की थी, मेरा स्टाइपेंड 5 हज़ार प्रति माह था और फिर ऑर्गनाइजेशन में शामिल होने के बाद 23 हज़ार प्रति माह हो गया."
