बंदर और लंगूर की आवाज निकालने वालों को नौकरी देगी दिल्ली सरकार, इतने घंटे की होगी शिफ्ट

दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो कि लंगूर की आवाज निकला सकें. अगर आपके अंदर लंगूर की परफेक्ट नकल और आवाज निकालने का टैलेंट है, तो ये नौकरी आपके लिए ही निकली है. दरअसल दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई है. जिससे की काफी परेशानी होती है. परिसर में बार-बार बंदर घुस रहे हैं. ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन ने ये खास प्लान तैयारी किया है.
कितने घंटे करना होगा काम
अधिकारी ने बताया कि पहले लंगूर की आवाज की नकल करने वाले कर्मी तैनात थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. अब लंगूर की आवाज की नकल करने वाले प्रशिक्षित लोगों की नियुक्त के लिए नया टेंडर जारी किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, कार्यदिवसों और शनिवार को प्रशिक्षित प्रशिक्षक की तैनाती की योजना है. जिसमें हर व्यक्ति को आठ घंटे काम करना होगा. इस दौरान शिफ्ट लगाई जाएगी. एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षित लोगों को नियुक्ति करने से संबंधित एजेंसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि संचालन के दौरान उउचित उपकरण, अनुशासन और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए.
लंगूर के कटआउट से नहीं डर रहे बंदर
एक अधिकारी ने बताया कि ‘‘लंगूर के कटआउट लगाने की भी योजना थी. लेकिन ये देखा गया है कि अब बंदर उनसे डरते नहीं हैं. उलटे वे उन कटआउट्स के ऊपर ही बैठ जाते हैं. इसलिए अब लंगूर की आवाज की नकल कर सकने वाले प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त की जाएगी.
बता दें कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं. कई लोगों ने तो अपने घरों के बाहर और छत पर लंगूर के कटआउट भी लगा रखें हैं. ताकि लंगूर को देखकर बंदर उनके घर न आएं.
