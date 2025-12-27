विज्ञापन
विशेष लिंक

दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत, PM मोदी की पुरानी फोटो शेयर कर BJP-RSS की कर दी तारीफ

दिग्विजय सिंह ने PM मोदी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 'RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नेताओं की चरणों पर बैठकर सीएम और पीएम बना… यह संगठन की शक्ति है.'

Read Time: 2 mins
Share
दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत, PM मोदी की पुरानी फोटो शेयर कर BJP-RSS की कर दी तारीफ
  • दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की.
  • तस्वीर में मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे दिग्विजय सिंह ने संगठन की शक्ति बताया.
  • उन्होंने पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और नरेंद्र मोदी को टैग किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं.

दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, 'RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना… यह संगठन की शक्ति है.'

दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट

Latest and Breaking News on NDTV

क्या कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत?

इस पोस्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या दिग्विजय सिंह ये कहकर कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे रहे हैं? क्या यह कांग्रेस संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष है? यह सवाल कांग्रेस के भीतर और बाहर तेजी से उठ रहा है.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस मुख्यालय में CWC बैठक जारी, बाहर कर्नाटक में दलित CM की मांग पर प्रदर्शन, देखें वीडियो

पोस्ट में पीएम मोदी और कांग्रेस नेतृत्व को किया टैग

दिलचस्प यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के साथ नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है, जिससे राजनीतिक पारा और चढ़ गया है. 

पोस्ट की टाइमिंग पर उठ रहे सवाल

इस पोस्ट की सबसे अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह यह पोस्ट तब कर रहे हैं, जब CWC की बैठक चल रही है और वे खुद भी बैठक में मौजूद हैं.

यह समय और संदेश दोनों ही इस पोस्ट को राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं.

कुछ दिनों पहले कांग्रेस को दी थी नसीहत

इससे एक हफ्ते पहले 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि कांग्रेस पर ध्यान दीजिए. हमें व्यावहारिक विकेंद्रीकरण कार्यशैली की जरूरत है. मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे लेकिन समय यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है.

एक्स पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय ने लिखा, 'राहुल जी, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है. लेकिन अब कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें. चुनाव आयोग की तरह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi And RSS, RSS BJP, Digvijay Singh, Digvijay Singh RSS
Get App for Better Experience
Install Now