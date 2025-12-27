दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत, PM मोदी की पुरानी फोटो शेयर कर BJP-RSS की कर दी तारीफ

- दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की.
- तस्वीर में मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे दिग्विजय सिंह ने संगठन की शक्ति बताया.
- उन्होंने पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और नरेंद्र मोदी को टैग किया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं.
दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, 'RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना… यह संगठन की शक्ति है.'
दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट
क्या कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत?
इस पोस्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या दिग्विजय सिंह ये कहकर कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे रहे हैं? क्या यह कांग्रेस संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष है? यह सवाल कांग्रेस के भीतर और बाहर तेजी से उठ रहा है.
पोस्ट में पीएम मोदी और कांग्रेस नेतृत्व को किया टैग
दिलचस्प यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के साथ नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है, जिससे राजनीतिक पारा और चढ़ गया है.
पोस्ट की टाइमिंग पर उठ रहे सवाल
इस पोस्ट की सबसे अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह यह पोस्ट तब कर रहे हैं, जब CWC की बैठक चल रही है और वे खुद भी बैठक में मौजूद हैं.
यह समय और संदेश दोनों ही इस पोस्ट को राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं.
कुछ दिनों पहले कांग्रेस को दी थी नसीहत
@RahulGandhi ji you are absolutely “Bang On” in matters of Socio-Economic Issues. Full Marks.— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) December 19, 2025
But now please look at @INCIndia also. Like @ECISVEEP needs Reforms,
So Does Indian National Congress. You have started with “संघटन सृजन” But we need more Pragmatic Decentralised… https://t.co/jmxjtsxtU9
इससे एक हफ्ते पहले 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि कांग्रेस पर ध्यान दीजिए. हमें व्यावहारिक विकेंद्रीकरण कार्यशैली की जरूरत है. मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे लेकिन समय यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है.
एक्स पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय ने लिखा, 'राहुल जी, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है. लेकिन अब कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें. चुनाव आयोग की तरह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है.'
