हार से बौखलाए पाक क्रिकेटरों की जबान बेलगाम, मोहम्मद यूसुफ ने सूर्यकुमार को दी गाली

- एशिया कप में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने सूर्यकुमार यादव को गाली दी.
- मोहम्मद यूसुफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर सूर्यकुमार यादव को बार-बार अपशब्द कहे और बदजुबानी की.
- भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.
एशिया कप में भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बदजुबानी अब गाली देने तक पहुंच गई है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए सूअर शब्द का इस्तेमाल कर दिया. मोहम्मद यूसुफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर हाथ मिलाने के विवाद पर चर्चा के दौरान सूर्यकुमार यादव को बार-बार 'सूअर' कहा. यहां तक कि टीवी एंकर भी हैरान रह गया और उन्हें बार-बार सही करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ लगातार सूर्यकुमार यादव को गालियां देते रहे.
हार से बौखलाए पाकिस्तानी अब देने लगे गाली
एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के मैच में भारत से मिली 7 विकेट की कारारी हार को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है. वहीं मैच के बाद सूर्यकुमार यादव के हाथ नहीं मिलाने ने जैसे उनके जख्मों पर नमक का काम किया. अपने खिलाड़ियों की गलती गिनाने के बजाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय टीम और मैनेजमेंट को गाली देने लगे. पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 17,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले मोहम्मद युसूफ भी बदजुबानी पर उतर आए.
1998 से 2010 के बीच पाकिस्तान के लिए 288 वनडे, 90 टेस्ट और 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले मोहम्मद यूसुफ की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए.
पीसीबी ने की भारत-पाक मैच के रेफरी को हटाने की मांग
इस बीच, आईसीसी सूत्रों ने खुलासा किया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) दुबई में भारत-पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मांग को खारिज कर सकती है.
पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. यह शिकायत दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच के बाद टीम इंडिया द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद दर्ज की गई थी.
हालांकि, ICC सूत्रों ने संकेत दिया है कि PCB के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा.
एशिया कप से नहीं हटाए जाएंगे भारत-पाक मैच के रेफरी- आईसीसी सूत्र
ICC के एक सूत्र ने ANI को बताया, "एंडी पाइक्रॉफ्ट (भारत-पाकिस्तान मैच रेफरी) को हटाने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अनुरोध को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा. अगर ICC उनकी मांग मान लेता है, तो यह एक गलत मिसाल कायम करेगा. ICC द्वारा PCB को सूचित किया जाएगा. किसी आधिकारिक बयान की उम्मीद नहीं है."
उम्मीद है कि आईसीसी जल्द ही पीसीबी को अपना रुख बता देगी, हालांकि कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा.
