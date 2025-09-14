विज्ञापन
भारत-पाकिस्तान रविवार को एशिया कप क्रिकेट मुकाबले (India-Pakistan Cricket Match) में आमने-सामने होंगे. कांग्रेस, शिवसेना जैसे कई विपक्षी दल इसके बायकॉट की अपील कर रहे हैं. इसे लेकर शिवसेना ने आज विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के जोरहाट से कोलकाता के दौरे पर जाएंगे. लंदन में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं. एंटी-माइग्रेशन मार्च के दौरान लाखों लोग ब्रिटिश संसद की तरफ बढ़ रहे हैं.  यूक्रेन पर हमले के दौरान रोमानिया में घुसे रूसी ड्रोन, फाइटर जेट्स हुए एक्टिव. देश-दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.

LIVE UPDATES...

Sep 14, 2025 06:16 (IST)
भारत-पाक मैच के विरोध में आज ठाकरे की शिवसेना का विरोध-प्रदर्शन

भारत-पाकिस्तान के मैच के विरोध में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने रविवार को मेरा सिंदूर, मेरा देश’ नाम से राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

Sep 14, 2025 06:13 (IST)
भारत-पाक मैच पर गौतम गंभीर की सलाह

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एशिया कप मैच के बहिष्कार की मांग के बीच भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण कोच रेयान टेन डोएशे ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह का समर्थन करते हुए कहा कि यह काफी भावनात्मक मुद्दा है और टीम को बीसीसीआई और भारत सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.

Sep 14, 2025 06:12 (IST)
पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका है- बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर कहा कि पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका है और रविवार को होने वाले मैच में भी भारतीय टीम जीत हासिल करेगी. क्रिकेट न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने और युवाओं में जोश भरने का भी माध्यम है.

Sep 14, 2025 06:10 (IST)
खैबर पख्तूनख्वा में TTP ने ली 12 पाक सैनिकों की जान

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग अभियानों में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से कथित तौर पर जुड़े कम से कम 35 आतंकवादी मारे गए.वहीं पाक सेना के 12  जवान भी शहीद हुए हैं.

