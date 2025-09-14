भारत-पाकिस्तान रविवार को एशिया कप क्रिकेट मुकाबले (India-Pakistan Cricket Match) में आमने-सामने होंगे. कांग्रेस, शिवसेना जैसे कई विपक्षी दल इसके बायकॉट की अपील कर रहे हैं. इसे लेकर शिवसेना ने आज विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के जोरहाट से कोलकाता के दौरे पर जाएंगे. लंदन में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं. एंटी-माइग्रेशन मार्च के दौरान लाखों लोग ब्रिटिश संसद की तरफ बढ़ रहे हैं. यूक्रेन पर हमले के दौरान रोमानिया में घुसे रूसी ड्रोन, फाइटर जेट्स हुए एक्टिव. देश-दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.

