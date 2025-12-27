पहले जिंदा जलाना चाहता था फिर तवा और बेलन से पीट-पीटकर पत्नी को मार डाला, कानपुर का कातिल पति की हरकत रूह कंपा देगी

उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी को तवा और बेलन से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि जिस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है उसे उसके पति ने एक महीने पहले भी जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी. उस दौरान महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था. लेकिन बाद में महिला और आरोपी पति के बीच समझौता हो गया था और महिला आरोपी के साथ रहने को तैयार हो गई थी. दोबारा साथ रहते हुए अभी एक महीने ही हुए थे कि आरोपी ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान रोशनी के रूप में की गई है. ये पूरा मामला कानपुर गुजैनी एफ ब्लॉक का है. पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है. पुलिस ने आरोपी की पहचान संजय के रूप में की है.

ऐसे खुला आरोपी का खेल

पुलिस के अनुसार इस घटना का पता तब चला जब मृतका रोशनी देवी का भाई राहुल अपनी बहन से मिलने शनिवार को उसके घर पहुंचा. घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका देख और बहन का फोन लगातार स्विच ऑफ आने पर उसे अनहोनी की आशंका हुई. राहुल की सूचना पर गोविंद नगर पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंचे. जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई,तो पहली मंजिल के कमरे का नजारा रूह कंपा देने वाला था. फर्श पर रोशनी का लहूलुहान शव पड़ा था और पास ही खून से सने तवा और बेलन पड़े थे, जिनका इस्तेमाल हत्या के हथियार के रूप में किया गया था.मृतका के भाई राहुल ने बताया कि रोशनी और आरोपी संजय कुमार की शादी 18 दिसंबर 2024 को हुई थी. शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों में विवाद शुरू हो गया था.

एक महीने पहले की थी जलाकर मारने की कोशिश

21 नवंबर को संजय ने रोशनी को जलाने का प्रयास किया था,जिसके बाद रोशनी ने पति और सास इंदिरा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद से संजय फरार था और रोशनी अपने भाई के साथ रह रही थी.बीते मंगलवार को संजय अचानक वापस आया और माफी मांगते हुए पत्नी के साथ रहने की बात कही. उसने रोशनी के भाई राहुल को यह कहकर घर से भेज दिया कि अब वह खुशी से रहेंगे. भाई के जाते ही संजय ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया.पुलिस जांच में आरोपी संजय की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. यह संजय की दूसरी शादी थी.

जानकारी के मुताबिक,उसकी पहली पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी. संजय की पहली शादी से एक 12 साल की बेटी भी है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं.