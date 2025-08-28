महिला ने गाई गुलाम अली की 25 साल पुरानी गजल, सुर सुनते ही बोले लोग- वाह-वाह, देखें Video

गजल गायकी इतनी आसान नहीं है, जितनी यह सुनने में लगती है. गजल गाने के लिए आवाज और सांस में असामान्य ठहराव होना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि गजल सुनने का हर कोई दीवाना होता है. गजल सीखने के लिए गायकी की बेसिक शिक्षा लेनी पड़ती है और सभी सुरतालों को गहराई से समझना पड़ता है. लेकिन इस महिला को देखने के बाद पता चलता है कि इन्होंने भी गजल गायकी में जरूर हाथ आजमाया होगा. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इस साधारण महिला ने गजल उस्ताद गुलाम अली की 25 साल पुरानी गजल को अपने सुर में उतारा है.

महिला की गजल ने लूटी महफिल (Woman sings Ghazal Viral Video)

पूजा नाम की इस महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गुलाम अली साहब की साल 2000 में आई गजल 'आ गई याद शाम ढलते ही' को अपने ही अंदाज और अदाओं में गाया है. गजल को गाते समय महिला ने गायकी की कई शानदार हरकते भी की और सुर को कभी ऊपर तो कभी नीचे उतारा है. महिला ने गजल गायकी के दौरान अपने सुर को एक पल को भी इधर से उधर नहीं होने दिया. सोशल मीडिया पर महिला की गजल का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर कई लोगों ने रेड हार्ट इमोजी भी कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं.

देखें Video:

लोगों ने कहा वाह-वाह (Woman Ghazal impresses netizens)

महिला के गजल वाले वीडियो को 35 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'वाह क्या बात है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'कभी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'आपकी सुंदर आवाज और यमन की खूबसूरती, क्या कहें आपके बारे में'. चौथा लिखता है, 'आपकी गायकी बहुत कुछ सिखाती है दीदी'. एक ने लिखा, 'आपने तो ठुमरी की याद दिला दी'. एक और लिखता है, 'हर मिसरा आपने इतनी नजाकत से गाया कि शब्द भी जीवंत हो उठे'. अब लोग इस महिला की गजल की ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं.

