अमेरिकी महिला का भारत में आखिरी दिन, Video में दिखाया क्या-क्या किया, लोग हो रहे इमोशनल

जिस जगह हम ज्यादा समय बिताते हैं और एक दिन उसे छोड़कर जाना पड़ता है तो मन बहुत उदास हो जाता है. हालांकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई जगहों पर नई यादें इकट्ठा करना ही जीवन है. अब ऐसा ही कुछ हुआ है एक अमेरिकी महिला के साथ, जो भारत में अपने आखिरी दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर छा गई है. भारत से विदेश जाने के अपने इस आखिरी दिन के एक-एक पल को महिला ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इंडिया में आखिरी दिन महिला ने क्या-क्या किया और कहां-कहां गई सब वीडियो में देखने को मिल रहा है. यहां तक कि महिला ने स्विगी से भारत में अपना आखिरी ऑर्डर भी मंगाया. इस वीडियो को देथख लोग इमोशनल हो रहे हैं.

भारत में विदेशी महिला का आखिरी दिन ( US Woman Last Day In India)



महिला का नाम डैनेल टिबेरी है और भारत में उसका आखिरी दिन भावनाओं से भरा रहा. उन्होंने अपने बड़े घर के लिए सामान पैक करना, अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करना और यहां तक कि अपने फिजिकल ट्रेनर के साथ कसरत भी की. पड़ोस के एक कुत्ते से हुई एक प्यारी सी मुलाकात ने भी उनकी पुरानी यादों को और ताजा कर दिया. नाश्ते के दौरान उन्होंने अपने घर से दिखने वाले मनमोहक नजारे को भी अपने फोन कैमरे के जरिए लोगों को दिखाया. इसके बाद वह उस मॉल में गई, जहां वह अकसर सामान खरीदने जाती थी. महिला के दिन का अंत काफी भावुक था.

देखें Video:

महिला का भारत में आखिरी दिन कैसा रहा ( US Woman Last Day Viral Video)

उनकी विदाई में आंसुओं की बारिश हुई. भारत में उनके आखिरी दिन का अंत बच्चों से गले मिलने, एक मिठाई और करीबी दोस्तों के साथ शराब और हंसी-मजाक के साथ हुआ. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'भारत में पूर्णकालिक निवास का आखिरी दिन, मुझे यह जगह बहुत याद आएगी'. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स पोस्ट कमेंट बॉक्स में भावुक कमेंट्स कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में महिला को हार्दिक शुभकामनाएं भी मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सकुशल यात्रा, ईश्वर आपका भला करे'. एक अन्य ने कमेंट किया, 'आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी यात्रा अत्यंत सुरक्षित और आरामदायक हो'.

