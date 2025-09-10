यूट्यूब सर्वाइवल शो से लापता हुई महिला, 18 घंटे बाद इस तरह किया गया रेस्क्यू, देखें Video

एक यूट्यूब सर्वाइवल शो (YouTube survival show) की प्रतियोगी के अमेरिका में लापता होने के लगभग 18 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया. कैलिफ़ोर्निया की यह 36 साल की महिला, जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है, उत्तरी मिशिगन के पिजन रिवर फॉरेस्ट में लापता हो गई थी.

न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह शुक्रवार (5 सितंबर) शाम लगभग 5 बजे पानी की तलाश में बेस कैंप से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. उसके साथी प्रतियोगियों को उसके लापता होने की खबर सुनकर चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

जब उनकी तलाशी का कोई नतीजा नहीं निकला, तो अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया. मिशिगन स्टेट पुलिस (MSP) ने इस साल की शुरुआत में आए बर्फीले तूफान से क्षतिग्रस्त हुए घने जंगल वाले इलाके में कुत्तों और हेलीकॉप्टरों की मदद से खोज शुरू की

एमएसपी के एक बयान में कहा गया है, "6 सितंबर को, मिशिगन स्टेट पुलिस (एमएसपी) गेलॉर्ड पोस्ट के जवानों ने कैलिफ़ोर्निया से लापता एक 36 वर्षीय महिला का पता लगाने में ओत्सेगो काउंटी शेरिफ कार्यालय की सहायता के लिए पिजन रिवर स्टेट फ़ॉरेस्ट में पहुंचकर मदद की."

"यह महिला एक यूट्यूब सर्वाइवल चैलेंज में भाग ले रही थी और पिछली शाम खो गई थी, लेकिन अगली सुबह 5:00 बजे तक उसकी सूचना नहीं मिली."

On September 6, troopers from the Michigan State Police (MSP) Gaylord Post responded to the Pigeon River State Forest to assist the Otsego County Sheriff's Office in locating a 36-year-old woman missing from California. The woman was a contestant in a YouTube survival challenge… pic.twitter.com/9eEdIteS5f — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) September 6, 2025

जंगल से मिली महिला

सुबह लगभग 10:40 बजे, पुलिस हेलीकॉप्टर ने जंगल के एक दलदली इलाके में महिला को ढूंढ निकाला. पुलिस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो क्लिप में महिला पेड़ों के घने इलाके में खड़ी होकर ऊपर चल रहे हेलीकॉप्टर की ओर बेतहाशा हाथ हिलाती हुई दिखाई दे रही है.

रेस्क्यू वीडियो यहां देखें:

ठंड और बारिश में 18 घंटे से ज़्यादा समय तक अकेले फंसी रहने के बावजूद, अधिकारियों द्वारा उसे ढूंढ़ने के बाद, महिला जंगल से बाहर निकलने में सफल रही. डॉक्टरों ने उसे चेक किया और बताया कि उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है. यह पता नहीं चल पाया कि YouTube सर्वाइवल कॉन्टेस्ट का आयोजन कौन कर रहा था.

