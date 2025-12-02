पाकिस्तान ने हद कर दी... श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा-गला एक्सपायरी खाना, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

दुश्मन मिलें हजार... लेकिन दोस्त न मिले कंगाल. ऐसा ही आज श्रीलंका सरकार और वहां बाढ़ पीड़ित लोग पाकिस्तान के लिए बोल रही होगी. भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दितवाह तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में भारत समेत कई देश वहां राहत सामग्री भेज रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान ने तो हद ही कर दी. शहबाज शरीफ ने मदद के नाम पर श्रीलंका में जो राहत सामग्री भेजी, वो एक्सपायर निकली. हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान ऐसी दगाबाजी तुर्की के साथ भी कर चुका है. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है...

Always standing together! 🇵🇰❤️🇱🇰

Relief packages from Pakistan have been successfully delivered to assist our brothers and sisters affected by the recent floods in Sri Lanka which signifies our unwavering solidarity.

PAKISTAN STANDS WITH SRI LANKA TODAY AND ALWAYS.

#FloodRelief pic.twitter.com/rMhMwUhEA8 — Pakistan High Commission Sri Lanka (@PakinSriLanka) November 30, 2025

दरअसल, श्रीलंका में भारत का राहत बचाव कार्य जारी है. ऐसे में बड़के मारने के लिए पाकिस्तान ने फौरन श्रीलंका को फूड आइट्म भेज दिए और ढींग मारने के लिए फोटो भी श्रीलंका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक्स हैंडल से शेयर कर दीं. लेकिन उसका फर्जीवाड़ा ज्यादा देर नहीं चला. जब लोगों ने फूड आइटम की फोटो को जूम करके देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट 2024 की दिखी. मतलब मदद के नाम पर पाकिस्तान पहले से ही परेशान श्रीलंकावासियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा था. मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

Hi @PakinSriLanka, Just noticed you're sending EXPIRED relief materials to Sri Lanka. https://t.co/xEVfHSoLra pic.twitter.com/o7KOx93Nsi — Shiv Aroor (@ShivAroor) December 2, 2025

तुर्की के साथ भी कर चुका है ऐसा धोखा

आपको याद हो साल 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर राहत-बचाव कार्य चलाया था. टनों टन राहत सामग्री भेजी थी. ऐसे में हमारा कंगाल पड़ोसी पीछे कैसे रहता. भारत की जब दुनिया में वाहवाही होने लगी तो शहबाज शरीफ खुद राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच गए. लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला ये वही राहत-सामग्री है जो तुर्की ने पाकिस्तान को बाढ़ के दौरान भेजी थी. मतलब पाकिस्तान ने तुर्की का माल उसी को ही चिपका दिया, वो भी बेशर्मी से.