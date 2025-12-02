विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान ने हद कर दी... श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा-गला एक्सपायरी खाना, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

पाकिस्तान ने नीचता की सारी हदें पार दी हैं. शहबाज शरीफ ने मदद के नाम पर श्रीलंका में जो राहत सामग्री भेजी, वो एक्सपायर निकली. हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान ऐसी दगाबाजी तुर्की के साथ भी कर चुका है.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तान ने हद कर दी... श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा-गला एक्सपायरी खाना, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
  • श्रीलंका में दितवाह तूफान के बाद भारत समेत कई देशों ने राहत सामग्री भेजकर मदद की है
  • पाकिस्तान ने श्रीलंका को मदद के नाम पर एक्सपायर फूड आइटम भेजकर विवादित कदम उठाया है
  • पाकिस्तान की राहत सामग्री की एक्सपायरी डेट 2024 होने से उसकी मदद पर सवाल उठे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलंबो:

दुश्मन मिलें हजार... लेकिन दोस्त न मिले कंगाल. ऐसा ही आज श्रीलंका सरकार और वहां बाढ़ पीड़ित लोग पाकिस्तान के लिए बोल रही होगी. भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दितवाह तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में भारत समेत कई देश वहां राहत सामग्री भेज रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान ने तो हद ही कर दी. शहबाज शरीफ ने मदद के नाम पर श्रीलंका में जो राहत सामग्री भेजी, वो एक्सपायर निकली. हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान ऐसी दगाबाजी तुर्की के साथ भी कर चुका है. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है...

दरअसल, श्रीलंका में भारत का राहत बचाव कार्य जारी है. ऐसे में बड़के मारने के लिए पाकिस्तान ने फौरन श्रीलंका को फूड आइट्म भेज दिए और ढींग मारने के लिए फोटो भी श्रीलंका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक्स हैंडल से शेयर कर दीं. लेकिन उसका फर्जीवाड़ा ज्यादा देर नहीं चला. जब लोगों ने फूड आइटम की फोटो को जूम करके देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट 2024 की दिखी. मतलब मदद के नाम पर पाकिस्तान पहले से ही परेशान श्रीलंकावासियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा था. मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. 

तुर्की के साथ भी कर चुका है ऐसा धोखा

आपको याद हो साल 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर राहत-बचाव कार्य चलाया था. टनों टन राहत सामग्री भेजी थी. ऐसे में हमारा कंगाल पड़ोसी पीछे कैसे रहता. भारत की जब दुनिया में वाहवाही होने लगी तो शहबाज शरीफ खुद राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच गए. लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला ये वही राहत-सामग्री है जो तुर्की ने पाकिस्तान को बाढ़ के दौरान भेजी थी. मतलब पाकिस्तान ने तुर्की का माल उसी को ही चिपका दिया, वो भी बेशर्मी से.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ditwah Cyclone News, Sri Lanka Rescue Operations
Get App for Better Experience
Install Now