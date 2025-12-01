विज्ञापन
श्रीलंका में दित्वाह तूफान का कहर, 30 देशों के लोगों को भारतीय वायुसेना ने बचाया

रविवार दिन भर चले मिशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है. इनमें 6 गंभीर रूप से घायल हैं. बचाए गए लोगो मे 12 भारतीय नागरिक शामिल है, इनमें 4 शिशु भी थे.

  • श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वाह के कारण फंसे करीब 400 भारतीयों को वायुसेना ने सुरक्षित निकाला है
  • वायुसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत कोलंबो से त्रिवेंद्रम के बीच शटल फ्लाइट और हेलीकॉप्टर सेवाएं चलाई हैं
  • वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने कोटमाले क्षेत्र में फंसे 45 लोगों को निकाला जिसमें कई विदेशी नागरिक शामिल थे
कोलंबो:

श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वाह की वजह से फंसे 400 भारतीयों को अब तक वायुसेना सुरक्षित निकाल चुकी हैं. श्रीलंका में तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिये वायुसेना ने ऑपेरशन सागर बंधु शुरू किया है. एक ओर वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी 130 और आई एल 76 कोलंबो के भंडारनायके एयरपोर्ट से त्रिवेंद्रम के लिये शटल फ्लाइट चला रहे हैं वही दूसरी तरफ वायुसेना के हेलीकॉप्टर एम आई 17 श्रीलंका में भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालने में जुट हैं.

भारतीय वायुसेना ने 30 से अधिक विदेशी नागरिकों को बचाया

श्रीलंका अधिकारियों के अनुरोध पर कोटमाले क्षेत्र में व्यापक बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है. यह पूरा इलाका सड़क संपर्क से पूरी तरह कट चुका है, मौसम बहुत खराब है. रविवार दिन भर चले मिशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है. इनमें 6 गंभीर रूप से घायल हैं. बचाए गए लोगो मे 12 भारतीय नागरिक शामिल है, इनमें 4 शिशु भी थे. इसके अलावा जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया, यूके, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों के 30 से अधिक विदेशी नागरिकों को भी वायुसेना ने सुरक्षित कोलंबो पहुंचाया.

श्रीलंकाई सेना के 57 जवानों को भी किया एयरलिफ्ट

इतना ही नही स्थानीय श्रीलंकाई नागरिकों को भी बुरी तरह प्रभवित इलाके से निकालने में सहायता प्रदान की गई. वहां पर जमीनी राहत कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना ने श्रीलंकाई सेना के 57 जवानों को भी प्रभावित क्षेत्र से एयरलिफ्ट किया ताकि बचाव और रास्ता साफ़ करने के अभियान में तेजी लाई जा सके. साथ ही प्रभावित लोगो की मदद के लिए आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब्स और चिकित्सीय सामग्री सहित आवश्यक राहत वस्तुएं भी लगातार हवाई मार्ग से भेजी जा रही हैं. एनडीआरएफ और वायुसेना की टीमें लगातार लोगों की मदद में लगी है.

मुसीबत की घड़ी में श्रीलंका के साथ भारत

मुसीबत की घड़ी में वायुसेना का श्रीलंका के लोगो के लिये वायुसेना का युद्धस्तर पर राहत व बचाव अभियान चलाना दिखाता है कि कठिन हालात में भी भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है. वायुसेना का कहना है कि श्रीलंका में राहत व बचाव कार्य आज भी जारी है. खबर के मुताबिक तूफान की वजह से श्रीलंका से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. अनुमान है इस वक्त वहां घूमने गये करीब 400 और लोग वहां अभी भी फंसे हुए है. लिहाजा लोगो के अनुरोध पर वायुसेना अपना ऑपेरशन सागर बंधु आज भी जारी रखे हुए है.

ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात के बीच भारतीय वायुसेना तेज़, सटीक और संवेदनशील मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में जी जान से जुटी है. श्रीलंका में लोगो को सहायता प्रदान कर वायुसेना ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
