श्रीलंका में पाकिस्तान ने भेजी सड़ी-गली राहत-सामग्री, भद्द पिटने के बाद एक्स पोस्ट डिलीट की

आखिरकार सोशल मीडिया पर भद्द पिटवाने के बाद पाकिस्तान ने अपना एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया है. इस पोस्ट में श्रीलंका को राहत-सामग्री की मदद वाली तस्वीरें शेयर की गई थीं और दोस्ती भरा मैसेज था. लेकिन पाकिस्तान की उस समय पोल खुल गई जब फूड आइटम एक्सपायरी डेट निकले. ट्रोलिंग के बाद श्रीलंका स्थित पाकिस्तानी दूतावास के हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया. आइए पूरा मामला समझाते हैं....

दरअसल, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दितवाह तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में भारत समेत कई देश वहां राहत सामग्री भेज रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान ने तो हद ही कर दी. शहबाज शरीफ ने मदद के नाम पर श्रीलंका में जो राहत सामग्री भेजी, वो एक्सपायर निकली.

पाकिस्तानी दूतावास ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया

न सिर्फ पाकिस्तान ने श्रीलंका को फूड आइट्म भेजे बल्कि ढींग मारने के लिए फोटो भी श्रीलंका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक्स हैंडल से शेयर कर दिए. लेकिन उसका फर्जीवाड़ा ज्यादा देर नहीं चला. जब लोगों ने फूड आइटम की फोटो को जूम करके देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट 2024 की दिखी. मतलब मदद के नाम पर पाकिस्तान पहले से ही परेशान श्रीलंकावासियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा था. मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

Hi @PakinSriLanka, Just noticed you're sending EXPIRED relief materials to Sri Lanka. https://t.co/xEVfHSoLra pic.twitter.com/o7KOx93Nsi — Shiv Aroor (@ShivAroor) December 2, 2025

तुर्की के साथ भी कर चुका है ऐसा धोखा

हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान ऐसी दगाबाजी तुर्की के साथ भी कर चुका है. आपको याद हो साल 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर राहत-बचाव कार्य चलाया था. टनों टन राहत सामग्री भेजी थी. ऐसे में हमारा कंगाल पड़ोसी पीछे कैसे रहता. भारत की जब दुनिया में वाहवाही होने लगी तो शहबाज शरीफ खुद राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच गए. लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला ये वही राहत-सामग्री है जो तुर्की ने पाकिस्तान को बाढ़ के दौरान भेजी थी. मतलब पाकिस्तान ने तुर्की का माल उसी को ही चिपका दिया, वो भी बेशर्मी से.