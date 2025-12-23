विज्ञापन
विशेष लिंक

जमीन का बैनामा करने से नानी को नाती ने रोका, इस पर तहसील परिसर बना जंग का मैदान

औरैया जिले की बिधूना तहसील का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं. पता चला है कि यह विवाद तब हुआ, जब एक महिला जमीन का बैनामा कराने आई थी. इस पर उसके नाती ने आपत्ति जताई. मारपीट इसी के बाद शुरू हुई. पढिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट.

Read Time: 2 mins
Share
जमीन का बैनामा करने से नानी को नाती ने रोका, इस पर तहसील परिसर बना जंग का मैदान
औरैया:

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई.मारपीट करने में महिलाएं भी शामिल थीं. इस दौरान वहां जमकर लात-घूंसे चले. इस मारपीट की घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सोमवार की यह घटना देखते ही देखते वायरल हो गई. मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी और पुलिस इंस्पेक्टर तहसील परिसर पहुंचे. पुलिस ने दोनों पक्षों के 14 लोगों को हिरासत में लिया है.

क्या है पूरा मामला

औरैया जिले के बिधूना तहसील उसे वक्त जंग अखाड़ा बन गई जब बैनामा करने आई एक महिला का नाती बैनामा कराने वाले को रोक रहा था. उसका कहना था कि घर का मामला है तो आप बैनामा क्यों करा रहे हो.इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपास में भिड़ गए. इस वजह से तहसील परिसर जंग का अखाड़ा बन गया. मारपीट के दौरान किसी भी पक्ष में कानून का लेकर कोई खौफ नजर नहीं आया. 

इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि रजिस्ट्री को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर 14 लोगों हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. 

ये भी पढ़ें: अमेठी में घने कोहरे में नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकराईं पांच गाड़ियां, तीन की मौत 14 घायल
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Auraiya News, Viral Video, Social Media Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com