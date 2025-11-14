विज्ञापन
बंजी जंपिंग के दौरान अचानक टूटी रस्सी, कैमरे में कैद हुआ ऋषिकेश का खौफनाक हादसा, Video देख सिहर उठे लोग

ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटने से टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा कैमरे में कैद हुआ और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

बंजी जंपिंग के दौरान अचानक टूटी रस्सी

Bungee Jumping Accident: बंजी जंपिंग रोमांच का ऐसा खेल है, जिसमें लोग ऊंचाई से छलांग लगाकर अलग ही थ्रिल का मज़ा लेते हैं. हालांकि, जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है. ऋषिकेश से सामने आए एक वायरल वीडियो ने यही साबित कर दिया है, जहां बंजी जंपिंग के दौरान अचानक रस्सी टूट गई और टूरिस्ट सीधा नीचे जा गिरा. इस खतरनाक दृश्य को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दहशत में हैं.

आंखों के सामने हुआ हादसा

वीडियो बनाने वाला एक इंफ्लूएंसर अपनी कार से बंजी जंपिंग स्पॉट के पास से गुजर रहा था. वह पहले तो इस रोमांचक एक्टिविटी को देख ही रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो घटा, उसने उसे हिला दिया. टूरिस्ट को जैसे ही रस्सी से बांधकर नीचे फेंका गया, वह ऊपर उछलने की बजाय जमीन पर जा गिरा. वजह? बीच से रस्सी का टूट जाना. रस्सी का वजन न झेल पाना और अचानक टूट जाना इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर जंप संचालन करने वालों ने किस क्वालिटी की रस्सी का इस्तेमाल किया था और उसकी जांच कब हुई थी.

देखें Video:

बेहोश पड़ा रहा टूरिस्ट

जैसे ही हादसा हुआ, घायल टूरिस्ट को तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाया गया. वीडियो में वह बेहोश दिखाई देता है और उसके शरीर से खून बहता हुआ साफ दिखता है. सबसे हैरानी की बात ये रही कि बंजी जंपिंग संचालकों के पास ऐसी आपात स्थिति के लिए एंबुलेंस तक नहीं थी. इंफ्लूएंसर ने ही अपनी कार में घायल को बैठाकर AIIMS ऋषिकेश पहुंचाया. इंफ्लूएंसर ने यह भी कहा कि “इनके पास कोई सेफ्टी नहीं होती. पहले ही साइन करवा लेते हैं, ताकि बाद में कह सकें कि कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं हैं.”

72 लाख से ज्यादा व्यूज

इंस्टाग्राम पर @officialsujalthakral ने इस हादसे का वीडियो पोस्ट किया है. 16 घंटे के भीतर ही इस Reel को 72 लाख से ज्यादा व्यूज और 3 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. हजारों लोग कमेंट करके अपनी नाराजगी और चिंता जता रहे हैं. वीडियो देखने के बाद लोग बंजी जंपिंग आयोजकों पर जमकर निशाना साध रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोगों पर एटेंप्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए.

 वहीं, घायल को बचाने वाले इंफ्लूएंसर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा- “भाई, आपको सलाम… आपने सही समय पर मदद की.” दूसरे ने कहा- “अगर आप न होते तो पता नहीं ये बंदा बच भी पाता या नहीं.” कई लोगों ने घायल टूरिस्ट की हालत जानने की कोशिश भी की.

बंजी जंपिंग: रोमांच या खतरा? 

बंजी जंपिंग वैसे भी एक जोखिम भरा खेल माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इन लोगों को यह एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, दिल के मरीज, हाई BP वाले लोग, प्रेगनेंट महिलाएं, पीठ या गर्दन की समस्या वाले, मिर्गी के मरीज, बहुत ज्यादा मोटे या बहुत कम वजन वाले लोग. गलत तैयारी, कमजोर उपकरण और सुरक्षा में लापरवाही किसी भी हादसे को जीवन बदल देने वाली त्रासदी बना सकती है.

