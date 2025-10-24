इसके कहते हैं जज्बा, उम्र 83, 117 मीटर से छलांग...ऋषिकेश में तो दादी मां ने कमाल ही कर दिया!

ब्रिटेन से भारत आई एक बुर्जुग महिला ने 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सबको चौंका दिया. इस महिला का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है . 83 साल की उम्र में इनका ये हौसला देख हर कोई हैरान है. दरअसल ब्रिटेन की 83 वर्षीय ये बुर्जुग महिला ऋषिकेश पहुंचीं थी. जहां पर उन्होंने बिना किसी डर के बंजी जंपिंग करने की ठान ली. फिर क्या ये शिवपुरी बंजी जंपिंग सेंटर पहुंची और इस उम्र में भी 117 मीटर की ऊंचाई से कूद गईं.

सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है. वीडियो में महिला कूदने के बाद काफी खुश नजर आ रही है और हवा में जमकर हाथ लहरा रही हैं. महिला का नाम ओलेना बायको बताया जा रहा. महिला के जब्बे और हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है. बता दें कि जिस जगह पर महिला मे ये बंजी जंपिंग की है, वो शिवपुरी की है.

इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही हैं. एक ने इस वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लिखा "मैं हमेशा बुजुर्गों से कहता हूं कि यह साहसिक कार्य के लिए सही उम्र है, इसमें खोने को कुछ नहीं है. एक अन्य यूजर ने लिखा, इस वीडियो ने मुझे बहुत हँसाया.. मुझे यकीन है उसने अपनी बकेट लिस्ट की हर चीज़ पूरी कर ली होगी! सच में ज़िंदगी को जी भर के जी रही हो! कमाल है..