विज्ञापन
विशेष लिंक

इसके कहते हैं जज्बा, उम्र 83, 117 मीटर से छलांग...ऋषिकेश में तो दादी मां ने कमाल ही कर दिया!

कहते हैं जिंदगी जीने की कोई उम्र नहीं होती और ये बात सच कर दिखाई है एक 83 साल की बुर्जुग महिला ने जो कि ब्रिटेन से ऋषिकेश आकर अपने सपने को पूरा कर रही हैं. 83 साल की इस महिला ने शिवपुरी में बंजी जंपिंग सेंटर से 117 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई. महिला का बंजी जंपिंग करने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
इसके कहते हैं जज्बा, उम्र 83, 117 मीटर से छलांग...ऋषिकेश में तो दादी मां ने कमाल ही कर दिया!
83 वर्षीय महिला ने की बंजी जंपिंग.
  • ब्रिटेन की 83 वर्षीय महिला ने ऋषिकेश के शिवपुरी बंजी जंपिंग सेंटर में 117 मीटर ऊंचाई से छलांग लगाई.
  • महिला का बंजी जंपिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
  • हर कोई महिला के साहस की तारीफ कर रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ब्रिटेन से भारत आई एक बुर्जुग महिला ने 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सबको चौंका दिया. इस महिला का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है . 83 साल की उम्र में इनका ये हौसला देख हर कोई हैरान है. दरअसल ब्रिटेन की 83 वर्षीय ये बुर्जुग महिला ऋषिकेश पहुंचीं थी. जहां पर उन्होंने बिना किसी डर के बंजी जंपिंग करने की ठान ली. फिर क्या ये शिवपुरी बंजी जंपिंग सेंटर पहुंची और इस उम्र में भी 117 मीटर की ऊंचाई से कूद गईं.

सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है. वीडियो में महिला कूदने के बाद काफी खुश नजर आ रही है और हवा में जमकर हाथ लहरा रही हैं. महिला का नाम ओलेना बायको बताया जा रहा. महिला के जब्बे और हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है. बता दें कि जिस जगह पर महिला मे ये बंजी जंपिंग की है, वो शिवपुरी की है.

इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही हैं. एक ने इस वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लिखा "मैं हमेशा बुजुर्गों से कहता हूं कि यह साहसिक कार्य के लिए सही उम्र है, इसमें खोने को कुछ नहीं है. एक अन्य यूजर ने लिखा, इस वीडियो ने मुझे बहुत हँसाया.. मुझे यकीन है उसने अपनी बकेट लिस्ट की हर चीज़ पूरी कर ली होगी! सच में ज़िंदगी को जी भर के जी रही हो! कमाल है..

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rishikesh Bungee Jumping, Bungee Jump In Shivpuri, 83 Year Woman Bungee Jumping
Get App for Better Experience
Install Now