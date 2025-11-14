बिना हैंडल पकड़े आलती-पालती मारकर सड़क पर स्कूटी दौड़ा रहा था शख्स, लड़की बोली- गजब ही कैरेक्टर हैं लखनऊ में!

इंटरनेट की दुनिया में रोजाना अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई दृश्य ऐसा सामने आ जाता है जिसे देखकर लोग कहते रह जाते हैं, “भाई, ये कैसे कर लिया!” इसी तरह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें एक शख्स स्कूटी कुछ ऐसे तरीके से चला रहा है कि देखकर किसी का भी माथा घूम जाए.

वीडियो में दिखा अनोखा नज़ारा

वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक लड़की कार में सफर कर रही होती है. अचानक उसकी नजर आगे चल रहे स्कूटी सवार पर पड़ती है और वह हैरान रह जाती है. सामान्य तौर पर लोग स्कूटी चलाते समय सीधे बैठते हैं और दोनों हाथों से हैंडल पकड़ते हैं, लेकिन इस शख्स ने तो सभी नियमों को हवा में उड़ा दिया. क्लिप में शख्स आलती-पालती मारकर आराम से सीट पर बैठा हुआ है, जैसे कोई घर में सोफे पर बैठकर चाय पी रहा हो.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने हैंडल भी छोड़ रखा है. हाथ छोड़े, पूरे आत्मविश्वास और संतुलन के साथ वह स्कूटी को चला रहा है, मानो उसे कुछ भी चुनौती नहीं दे सकता. कार में बैठी लड़की यह देखकर हंसते-हंसते कहती है, “गजब ही कैरेक्टर हैं भइया लखनऊ में! गजब गाड़ी चला रहे हैं, आलती-पालती मारकर, हाथ जोड़कर, पूरा आराम से!” लड़की की मजेदार कॉमेंट्री ने वीडियो में एक अलग ही मज़ा भर दिया.

देखें Video:

लखनऊ की बेफिक्र मस्ती का नमूना

वीडियो को इंस्टाग्राम पर mere_hisaabh_se नाम के अकाउंट ने शेयर किया है. क्लिप को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. न सिर्फ स्कूटी सवार, बल्कि लड़की के चुलबुले रिएक्शन ने भी वीडियो को और लोकप्रिय बना दिया. लोगों ने कमेंट में लिखा, “ये तो योगा करते-करते स्कूटी चला रहा है!” दूसरे यूजर ने लिखा, “लखनऊ वाले दुनिया से अलग हैं भाई!” तीसरे ने लिखा, “ये देखकर ही ट्रैफिक पुलिस बेहोश हो जाएगी.” कुछ यूजर्स ने इसे मनोरंजन बताया, तो कुछ ने इसे ट्रैफिक नियमों की अवहेलना माना. लेकिन एक बात तो तय है, वीडियो ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी.

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ वायरल?

युवक की अनोखी राइडिंग स्टाइल, लखनऊ का ‘गजब कैरेक्टर' वाला टैग, लड़की का मजेदार नैरेशन, सड़क पर कैजुअल मस्ती भरा अंदाज़, इन सबने मिलकर इस वीडियो को ऐसा वायरल बनाया कि लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं. एक बार फिर साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए, बस थोड़ा हटके होना चाहिए!

