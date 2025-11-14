बारिश में मायूस बैठी थीं दादी, तभी एक अजनबी ने आकर बेटे की तरह की मदद, दिल पिघला देने वाला Video वायरल

बारिश में सड़क किनारे बैठे मजदूरों और छोटे दुकानदारों को देखकर अक्सर दिल भर आता है. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग दादी दो वजन मशीनें लेकर बारिश में फुटपाथ पर बैठी दिखाई देती हैं. छाते के नीचे भीगते हुए वो हर गुजरते इंसान को उम्मीद से देखती हैं कि शायद आज कोई वजन मापने आएगा और उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे.

मायूसी चेहरे पर साफ झलक रही थी

काफी देर तक एक भी ग्राहक न मिलने से दादी बेहद निराश हो चुकी थीं. उनकी खामोशी, झुकी नजर और भारी सांसें बता रही थीं कि दिन भर की मेहनत शायद फिर भी बेकार जाने वाली है. उम्र की मजबूरी और पेट की भूख उन्हें हर हाल में वहीं बैठने पर मजबूर कर रही थी.

एक अजनबी, जिसने बदल दिया पूरा माहौल

इसी बीच एक शख्स वहां आता है और बिना कुछ कहे उनकी मशीन पर चढ़कर वजन नापता है. दादी की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक दिखने लगती है. जब वह शख्स पैसे पूछता है, दादी धीमे स्वर में सिर्फ “पांच रुपये” कहती हैं, जैसे उन्हें खुद भी यकीन नहीं कि कोई उनकी मदद करने आया है.

देखें Video:

सिर्फ पैसे नहीं, खुशियां भी दीं

शख्स उन्हें केवल पांच रुपये नहीं देता, बल्कि कई नोट उनकी तरफ बढ़ाकर कहता है, “रख लीजिए.” दादी पहले तो हैरान रह जाती हैं, फिर हाथ जोड़कर उसका आभार जताती हैं. यही नहीं, वह शख्स उन्हें एक नई साड़ी भी उपहार में देता है ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि वह उन पर एहसान कर रहा है. इसके बाद वह वहीं बैठकर दादी के साथ चाय भी पीता है, जिससे दादी का मन और भी हल्का और खुश हो जाता है.

विदाई के वक्त मिला आशीर्वाद और प्यार

कुछ समय बाद जब वह शख्स जाने लगता है, तो वह दादी के माथे को प्यार से चूमकर अलविदा कहता है. दादी भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं. पूरा दृश्य इतना भावुक है कि इसे देखने वाला हर शख्स अपने आंसू नहीं रोक पाता.

वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है

@iamhussainmansuri नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया यह वीडियो अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन इंसानियत की तारीफों से भरा पड़ा है. एक ने लिखा, “आपका दिल बहुत बड़ा है, दुनिया आपको सलाम करती है.” दूसरे ने लिखा, “आपकी मां ने हीरा पैदा किया है.” तीसरे ने लिखा- “अगर दुनिया में ऐसे लोग बढ़ जाएं, तो किसी मां के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी.”

इंसानियत अभी भी जिंदा है

दादी की मुस्कान और शख्स की मानवता ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि अच्छाई कभी खत्म नहीं होती. जरूरत बस एक ऐसे इंसान की होती है, जो थोड़ी देर रुककर किसी की जिंदगी में रोशनी भर दे.

