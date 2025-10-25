व्हीलचेयर पर बैठकर 109 मीटर से मारी जंप, पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल ने रचा इतिहास

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है. यह लाइन ऋषिकेश निवासी इंटरनेशनल बैडमिंटन पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल पर बिल्कुल सटीक साबित होती हैं. उन्होंने एडवेंचर की दुनिया में एक ऐसा प्रदर्शन किया है. जिसे देखकर हर व्यक्ति अचंभित है. नीरजा ने ऋषिकेश के निकट शिवपुरी में व्हीलचेयर पर बैठकर 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है.

नीरजा का दावा है कि भारत में वह पहली महिला पैरा खिलाड़ी हैं, जिसने व्हीलचेयर पर इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग पर इतिहास रचा है. इससे पहले वह 12000 फीट से पैराग्लाइडिंग कर चुकी हैं. जिसमें उन्होंने हिम्मत और साहस का परिचय दिया. पैरा सीलिंग और जेट रीडिंग जैसे एडवेंचर में भी नीरजा भाग ले चुकी हैं.

बता दें ब्रिटेन से भारत आई एक बुर्जुग महिला ने भी हाल ही में 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सबको चौंका दिया था. इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है . 83 साल की उम्र में इनका ये हौसला देख हर कोई हैरान था. दरअसल ब्रिटेन की 83 वर्षीय ये बुर्जुग महिला ऋषिकेश पहुंचीं थी. जहां पर उन्होंने बिना किसी डर के बंजी जंपिंग करने की ठान ली. फिर क्या ये शिवपुरी बंजी जंपिंग सेंटर पहुंची और इस उम्र में भी 117 मीटर की ऊंचाई से कूद गईं.

कुछ महीने पहले एक्टर फरदीन खान का भी बंजी जंपिंग करते हुए वीडियो सामने आया था. फरदीन खान ने सिंगापुर में 150 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी. अभिनेता ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, “150 फीट की ऊंचाई, मगर कोई चीख, कोई घबराहट नहीं. वहां पर सिर्फ मैं और अजीब सी शांति थी. एक कदम चला और वहां पर न वजन, न विचार और न उम्र का एहसास हुआ.”