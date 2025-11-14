विज्ञापन
चलती ट्रेन के पीछे भागता रहा रेलवे वेंडर, फिर भी यात्री ने नहीं दिया पेमेंट, Video देख झकझोर उठेगा दिल

चलती ट्रेन के पीछे पैसे मांगते भागते रेलवे वेंडर का वीडियो वायरल हो रहा है. यात्री द्वारा पेमेंट न देने पर लोगों ने जताया गुस्सा. सोशल मीडिया पर वेंडर के लिए सहानुभूति और इंसाफ की मांग.

चलती ट्रेन के पीछे दौड़ता रहा रेलवे वेंडर

सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रेलवे वेंडर को चलती ट्रेन के पीछे भागते देखा जा सकता है. यह दिलचस्प नहीं, बल्कि बेहद दर्दनाक दृश्य है, क्योंकि वेंडर किसी सामान की बिक्री से होने वाली मामूली कमाई पर निर्भर करता है. लेकिन एक यात्री ने उससे खाना लेने के बाद भुगतान ही नहीं किया.

वीडियो एक अज्ञात रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया है. इसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है और धीरे-धीरे स्पीड पकड़ रही है. इसी दौरान वेंडर पूरी ताकत लगाकर ट्रेन के साथ दौड़ता है. हाथों से इशारा कर वह उस डिब्बे को बार-बार पुकारता है, जिसमें वह यात्री बैठा बताया जा रहा है जिसने पैसे देने से इनकार कर दिया.

देखें Video:

वीडियो ने लोगों का मन दुखाया

इस दौड़ में साफ दिखता है कि वेंडर स्थिति से घबराया हुआ है, क्योंकि उसकी कुछ रुपयों की कमाई भी छिन गई है. रिकॉर्डिंग कर रहा शख्स उसकी परेशानी समझते हुए उससे नंबर मांगता है ताकि वह खुद भुगतान भेज सके. लेकिन उस समय वेंडर की एक ही चिंता थी, उस यात्री से अपने पैसे वापस लेना. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. 

कई यूजर्स ने इसे “शर्मनाक”, “अमानवीय” और “मानवता का अंत” कहा.  एक ने कहा, “कुछ रुपये के लिए किसी को ऐसे दौड़ाना गलत है”. वीडियो पर आए कमेंट्स में लोगों ने वेंडर के लिए दुख जताया और यात्री की हरकत की निंदा की. एक यूजर ने लिखा, “किसी मेहनतकश इंसान को उसके ही पैसों के लिए ऐसे दौड़ाना बेहद शर्मनाक है.” दूसरे यूजर ने कहा, “ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है. सोचिए कुछ रुपये के लिए किसी को चलती ट्रेन के पीछे दौड़ाना पड़ा.”

कई लोगों ने रेलवे अधिकारियों से इस मामले की जांच की मांग की और कहा कि वेंडर जैसे लोगों की हर छोटी बिक्री उनके जीवनयापन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है.

वेंडर की तकलीफ ने छुआ लोगों का दिल

रेलवे प्लेटफॉर्म पर रोजाना कई वेंडर कमाई के लिए संघर्ष करते हैं. वे छोटी-छोटी चीजें बेचते हैं, समोसा, चाय, पानी, स्नैक्स, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं. ऐसे में एक यात्री द्वारा पेमेंट न करना सिर्फ अनैतिक नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी और मेहनत के साथ किया गया अन्याय है. वीडियो ने इस मुद्दे पर लोगों को फिर याद दिलाया कि “अगर आप कुछ बन सकते हैं, तो दयालु बनें.”

सोशल मीडिया पर लोगों ने की अपील

कई लोगों ने यह भी कहा कि अधिकारियों को उस यात्री को पहचानना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. यह वीडियो सिर्फ एक वेंडर की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों मेहनतकश लोगों की झलक है जो ईमानदारी से रोज कमाते हैं और जिनके लिए एक-एक रुपया मायने रखता है.

