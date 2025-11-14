दादाजी की 1996 वाली SBI पासबुक वायरल, डिजाइन तो छोड़िए, पेंशन सेविंग ने सबके होश उड़ा दिए!

1996 SBI Passbook Viral: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने दादाजी की 1996 की SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की पासबुक दिखाते हुए लोगों को पुराने बैंकिंग सिस्टम की झलक याद दिला दीहै. यह पासबुक स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर (SBJB) की है, जो उस समय SBI के सहयोगी बैंकों में से एक था.

वीडियो में शख्स पासबुक का डिजाइन, फोटो पेज, एंट्री पेज और दादाजी की पेंशन-सेविंग तक सब कुछ दिखाता है. पुरानी पासबुक का फॉन्ट, रंग और लेआउट देखने के बाद लोग इसे “Aesthetic”, “Vintage” और “Classic Banking Era” का नमूना बता रहे हैं.

पासबुक का डिजाइन देख लोग हुए हैरान

शख्स वीडियो की शुरुआत में दादाजी की तस्वीर लगा हुआ पहला पेज दिखाता है. पासबुक की प्रिंटिंग, कागज़ की क्वालिटी और पुराने जमाने का टेम्पलेट देखकर कई यूजर्स ने कमेंट किया- “ये तो एंटीक पीस है!” इसके बाद वह किताब के अगले पन्ने पलटकर दादाजी के विवरण वाले सेक्शन तक पहुंचता है, लेकिन नाम छुपाते हुए सिर्फ पेंशन और सेविंग की एंट्री दिखाता है.

देखें Video:

दादाजी की पेंशन थी 5,000 रुपये

पासबुक में दर्ज एंट्री के अनुसार उस समय दादाजी को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलती थी. उसी पासबुक में दिखाई दे रहा है कि उनकी सेविंग 25,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी. उस दौर में 25,000 रुपये एक बड़े अमाउंट के रूप में माने जाते थे, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया- “अमीर घराने से हो भाई!”

आखिरी पन्ने पर दिखे पुराने बैंकिंग टर्म

यानि कि- निरंतर पेंशन, नकद प्रमाण पत्र, जैसे टर्म्स, जो अब कम ही दिखाई देते हैं. करीब 80 सेकंड का यह वीडियो उस समय की बैंकिंग प्रक्रिया को याद दिलाता है, जब हर छोटी-बड़ी एंट्री हाथ से लिखी जाती थी।

मिल रहे जबरदस्त रिएक्शन

यह वीडियो Instagram अकाउंट @igovinnd द्वारा पोस्ट किया गया है. अब तक इसे 3.45 लाख से अधिक व्यूज़, 6,000 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी खूब वायरल हो रहे हैं. एक ने लिखा, “96 में कलर प्रिंटर आ गए थे क्या?” दूसरे यूजर ने लिखा- दादा ने बिटकॉइन मिस कर दिया!” तीसरे ने लिखा- “ये खाता अभी भी चालू है भाई?” लोग इस वीडियो के बहाने अपने पुराने बैंकिंग अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, पासबुक पर लगी फोटो, नीली स्याही की एंट्री और काउंटर पर लगती लंबी लाइनों की यादें.

पुरानी पासबुक ने जगाई Nostalgia

वीडियो देखकर कई लोग यह कह रहे हैं कि 90s के डॉक्यूमेंट्स का एक अलग ही charm होता था. आज की डिजिटल बैंकिंग ने सब आसान कर दिया है, लेकिन उस दौर की पासबुक का फॉन्ट, इंक, प्रिंट लुक और हाथ से की गई एंट्री, एक अनोखा अनुभव देती थीं. यह वीडियो उसी दौर की झलक दिखाकर लोगों को Nostalgia में डूबो रहा है.

