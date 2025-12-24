PSL: पीसीबी सुपर लीग में 2 नई विदेशी टीमें शामिल करने को तैयार, इस वजह से परेशान हैं बिडर्स, 12 हैं दावेदार

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में दो नई टीमें जोड़ने के लिए उनके राइट्स खरीदने को लेकर लगभग 12 बोलियां मिली हैं. ये ऑफर दुनिया के पांच अलग-अलग महाद्वीपों से आए हैं. हालांकि, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें से ज्यादातर बोर्ड की ओर से मांगे गए अधिक बेस प्राइज को लेकर परेशान हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई पीएसएल टीमों के लिए 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बेस प्राइस तय किया है. बोर्ड ने दावा किया है कि लंदन और न्यूयॉर्क में दो सफल रोड शो के बाद अच्छी संख्या में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी है. पहले ऐसी खबरें थीं कि ज्यादा बेस प्राइज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नई टीमों के लिए कोई बोली नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि बोर्ड को इसके लिए कई बोलियां मिली हैं.

एक सोर्स ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, 'पीसीबी को इसके लिए करीब 12 बिड मिलीं, जो पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई फ्रेंचाइजी की बिक्री के लिए जारी टेंडर के लिए एक बहुत शानदार प्रतिक्रिया है.' रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिड लगाने वाले पांच महाद्वीपों से हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) और पाकिस्तान शामिल हैं, जो पीएसएल की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, 'यूएसए के एक जाने-माने बिजनेसमैन, आमिर वेन ने एक कंसोर्टियम के तहत बिड रजिस्टर करते हुए हैदराबाद टीम को खरीदने में रुचि दिखाई है.' बिडिंग प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा 27 दिसंबर को बिड्स की स्क्रूटनी के बाद की जाएगी. पीसीबी बिक्री को फाइनल करने के लिए 8 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में एक ऑक्शन करेगा

