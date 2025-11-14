कुकर खोलने का धांसू तरीका! ढक्कन नहीं खुला को पैर रखकर चढ़ गई, महिला को देख हक्का-बक्का रह गए लोग

रसोई में प्रेशर कुकर खोलना अक्सर एक आसान काम माना जाता है, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे यह जरूरी नहीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसे साबित कर दिया है. वीडियो में एक महिला कुकर खोलने की ऐसी ‘दंगल' करती दिखाई देती है कि लोग हैरानी के साथ-साथ हंस भी पड़ते हैं.

महिला की मशक्कत देखकर लोग दंग

क्लिप की शुरुआत में महिला कुकर के ढक्कन पर कपड़ा रखकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है. जब इससे काम नहीं बनता, तो वह दोनों पैर उसी ढक्कन पर रखकर खड़ी हो जाती है, जैसे किसी भारी बॉक्स को दबाने की कोशिश कर रही हो. इसके बावजूद कुकर का ढक्कन हिलता तक नहीं.

पैर रखकर कूदी, ढक्कन घुमाया…फिर भी नहीं खुला

थोड़ी देर बाद महिला ढक्कन का हैंडल पकड़कर उसे घुमाने की कोशिश करती है. काफी कोशिशों के बावजूद जब नतीजा नहीं निकलता, तो वह फिर से ढक्कन पर चढ़ जाती है और हल्का-सा कूद भी जाती है, लेकिन ढक्कन अपनी जगह मजबूती से जड़ा रहता है. यह दृश्य देखकर लोग पूछ रहे हैं, “कुकर में आखिर ऐसा क्या पका था?”

देखें Video:

मिले करोड़ों व्यूज़

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @kamsaryarik नाम के अकाउंट से 31 अक्टूबर को शेयर किया गया था. कैप्शन में लिखा गया- “कितने अच्छे से खाना बनाया है मेरा दोस्त.” पोस्ट पर अब तक 27.3 मिलियन व्यूज, 91 हजार लाइक्स और साढ़े तीन हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ मजे लेते हुए लिखते हैं- “थोड़ी कदर करिए अनाज की!” एक ने लिखा- “इसलिए पढ़ाई जरूरी है!” जबकि कई लोग चिंतित भी हो गए- “यह बहुत खतरनाक है… कुकर फट भी सकता था.” एक ने लिखा- “कुकर खोलना इतना मुश्किल क्यों होता है, समझ से बाहर है.”

क्या आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा?

ये वीडियो लोगों को हंसाने के साथ-साथ यह याद दिलाता है कि प्रेशर कुकर को बिना प्रेशर रिलीज किए कभी भी जबरदस्ती नहीं खोलना चाहिए. हालांकि अब लोग यह भी पूछ रहे हैं- “क्या कभी आपको भी ऐसा संघर्ष करना पड़ा है?” अगर ऐसा कोई किचन वाला किस्सा हो, तो कमेंट में लिखकर शेयर करें!

यह भी पढ़ें: बारिश में मायूस बैठी थीं दादी, तभी एक अजनबी ने आकर बेटे की तरह की मदद, दिल पिघला देने वाला Video वायरल

मोमो वाला कितना कमा लेता है? इन्फ्लुएंसर ने एक दिन Momo वाले के साथ रहकर किया चौंकाने वाला खुलासा

दादाजी की 1996 वाली SBI पासबुक वायरल, डिजाइन तो छोड़िए, पेंशन सेविंग ने सबके होश उड़ा दिए!