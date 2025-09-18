एड्स की खबरों पर खुद को फिट बताने के लिए जाकिर नाइक की गजब 'उछल-कूद'

विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक (Zakir Naik Health Update) को लेकर पिछले दिनों एक खबर खूब वायरल हुई थी कि वह एड्स की बीमार से पीड़ित हैं और मलेशिया के पेटालिंग जया के सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं. उनकी बीमारी की ये खबर फर्जी थी, ये दावा अब जाकिर नाइक ने किया है. इस्लामिक स्कॉलर ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि वह पूरी तरह से फिट हैं. मलेशिया के अस्पताल में उनको भर्ती कराए जाने वाली खबरें फर्जी थीं. इस तरह की सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास न करें.

ये भी पढ़ें- कभी न करें ऐसी गलती! देखिए कैसे बस के नीचे आते-आते बचा बाइकर, खौफनाक वीडियो

जाकिर नाइक ने बीमारी की बात को किया खारिज

जाकिर नाइक ने कहा कि दुर्भाग्य से मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी उनकी बीमारी से जुड़ी फर्जी खबर को खूब दिखाया. इस तरह की खबरें देखने के बाद बहुत से लोगों ने उनको फोन और मैसेज भी किए. इसके साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों का शु्क्रिया भी अदा किया, जिन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की. उन्होंने ऊपर वाले से खुद को हेल्दी रखने की दुआ की, जिससे वह खुदा का मैसेज लोगों तक पहुंचा सकें.

जाकिर नाइक का बंजी जंपिंग करते वीडियो

खुद को सेहतमंद बताने के साथ ही जाकिर नाइक ने कुछ और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें वह बंजी जंपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक अन्य वीडियो में वह ऊंचाई से पानी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं.

एड्स की खबर पर जाकिर नाइक की सफाई

जबकि पिछले दिनों वायरल हो रही खबरों में कहा गया था कि जाकिर नाइक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. अब नाइक ने खुद इन खबरों का खंडन कर दिया है. वीडियो में वह खुद को फिट बता रहे हैं. बता दें कि इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक साल 2016 से मलेशिया में रह रहे हैं. वह वहां के परमानेंट रेजिडेंट हैं. जबकि भारत में वह वांछित हैं और जांच एजेंसियां लंबे समय से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं. जाकिर नाइक पर आतंकवाद को फंडिंग करने, नफरती भाषण देने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप हैं.