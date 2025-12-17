विज्ञापन

एंट्री पर खुद को अनुष्का शर्मा समझ दुल्हन ने किया ऐसा डांस, देखने वाले रह गए हक्के-बक्के, पूछा- बारात लौट गई क्या

सोशल मीडिया पर दुल्हन की एंट्री का डांस वीडियो वायरल हो रहा है. आप देख सकते हैं कि दुल्हन खुद को अनुष्का शर्मा समझते हुए एक गाने पर डांस करती है. उसका कॉन्फिडेंस देख लोग हैरान हैं और हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहे.

शादी पर दुल्हन का एंट्री डांस वीडियो हो रहा वायरल
नई दिल्ली:

अपनी शादी में डांस करना आजकल ट्रेंड बन गया है. हर दूल्हा-दुल्हन अपनी शादी में कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ को तारीफें मिलती हैं तो कोई कुछ ऐसा कर जाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन का डांस देख लोगों की हंसी छूट रही है. वहीं कुछ लोग उसके कॉन्फिडेंस की दाद दे रहे हैं. शादी का ये वीडियो किसी गांव या कस्बे का लग रहा है. इस वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.

वीडियो में दुल्हन मंडप में एंट्री लेती नजर आती है और इस दौरान वह शाहरुख खान और अनुष्का चोपड़ा की फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी' के ‘तुझमें रब दिखता है' गाने पर डांस कर रही है. वह एकदम फिल्मी अंदाज में एक्सप्रेशन्स देते हुए डांस करती है. उसकी ये परफॉर्मेंस डांस कम और एक्टिंग ज्यादा लग रही है. हालांकि सोशल मीडिया पर उसके इस डांस को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं तो वहीं कई इस दुल्हन को ट्रोल भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, डांस ये कर रही है शर्म मुझे आ रही है. दूसरे ने लिखा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस. एक अन्य ने लिखा, बस बॉलीवुड से कॉल आने ही वाला है. वहीं कुछ लोग दुल्हन का बचाव करते भी दिखे. एक ने लिखा भाई लड़की खुश है तो क्या दिक्कत है, क्यों लोग हंसी उड़ा रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा कम से कम खुश तो है दुल्हन.

