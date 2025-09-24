नारंगी  iPhone 17 को दुल्हन बनाकर ले गया घर, लाल दुपट्टा उढ़ाकर कराया गृह प्रवेश, लोग बोले- गंगा में नहला दो

हाल ही में आईफोन 17 के दो वर्जन जारी हुए हैं. साथ ही नारंगी कलर में भी पहली बार आईफोन सामने आया है. आईफोन 17 अपने नारंगी कलर से चर्चा में बना हुआ है. देशभर में लोगों में नारंगी कलर के आईफोन 17 मैक्स प्रो को लेने की होड़ मची हुई है. लोगों के लिए हर साल आईफोन खरीदना एक कंपटीशन बन गया है और देश के 70 फीसदी लोग हर साल ईएमआई पर आईफोन खरीद रहे हैं. अब एक यूजर ने नारंगी आईफोन खरीद उसका गृह प्रवेश कराया है और साथ ही अंत में 'तलाक' भी दिया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

आईफोन 17 का गृह प्रवेश (iPhone 17 Orange Griha Pravesh Viral Video )

इस वीडियो में एक युवक ने आईफोन 17 (नारंगी) का घर में एक दुल्हन की तरह उसका गृह प्रवेश कराया है. वीडियो में देखेंगे कि आईफोन 17 को दुल्हन की तरह सजाकर और चावल भरे कॉपर के लौटे में उसका पैर लगवाकर गृह प्रवेश कराया है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म पैडमैन का गाना 'आज से तेरी सारी दुनिया मेरी हो गई' बज रहा है. इसके बाद युवक स्टेप बाय स्टेप आईफोन 17 की घर में एंट्री करवाता है और अंत में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है. आखिर में एक डिवोर्स नोटिस होता है और उस पर आईफोन 17 को रख रफा-दफा किया जाता है. इस वीडियो पर अब लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं.

Video देखने के लिए यहां Click करें:

जनता ने ली युवक की चुटकी (iPhone 17 Orange Griha Pravesh)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'कौन ये लोग कहां से आते हैं? दूसरे यूजर ने लिखा है, थोड़ा जल से भी शुद्ध कर लो'. तीसरा लिखता है, 'अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं, तू क्या है बे? चौथे यूजर ने लिखा है, 'भाई तेरी किडनी तो सही सलामत है ना. एक और लिखता है, 'पत्नी को बेचकर लाया है क्या? एक अन्य ने लिखा है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऑरेंज कलर में क्यों लाया है'. अब लोग इस युवकी की ऐसे ही चुटकी ले रहे हैं. इस वीडियो पर 1 लाख 34 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. व्यूज की बात करें तो इसे 3.9 मिलियन लोगों ने देख लिया है.

