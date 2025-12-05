विज्ञापन

पहले शर्माया, फिर अपनी होने वाली दुल्हन को देख खुश हो गया दूल्हा, किया ऐसे खुलकर डांस, बार-बार देख रहे लोग वीडियो

शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन के डांस को देखकर पहले शर्माने वाला दूल्हा बाद में खुद नाचने लगता है. दोनों का यह प्यारा डांस लोगों का दिल जीत रहा है.

VIDEO: पहले शर्मा रहा था दूल्हा, फिर दुल्हन को देखकर लगाए जमकर ठुमके
नई दिल्ली:

शादियों का मौसम शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वेडिंग वीडियोज की रौनक भी बढ़ जाती है. हर दिन कोई न कोई डांस वीडियो इंटरनेट पर छा जाता है. ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जो राजस्थान की एक शादी का बताया जा रहा है. इस वीडियो में दूल्हा–दुल्हन का प्यारा डांस हर किसी का दिल जीत रहा है. वीडियो में सबसे पहले दुल्हन अपने दूल्हे के सामने ग्रेसफुल अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. उसे देखकर दूल्हा थोड़ा शर्माता है और मुस्कुराते हुए नीचे नजरें झुका लेता है. लेकिन जैसे-जैसे दुल्हन नाचती रहती है, दूल्हा उसकी खुशी देखकर खुद को रोक नहीं पाता.

दुल्हन को देखकर दूल्हा भी करने लगा डांस

कुछ ही सेकंड बाद दूल्हा भी अपनी शर्म को छोड़कर दुल्हन के साथ थिरकने लगता है. दोनों की केमिस्ट्री, उनकी मुस्कान  वीडियो को और भी खास बना देती हैं. वहां मौजूद मेहमान तालियों की गड़गड़ाहट से कपल को चियर करते हैं.

राजस्थानी पारंपरिक पहनावे ने बढ़ाया वीडियो का आकर्षण

इस वीडियो में दुल्हन और दूल्हे ने अपने पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है. दुल्हन ने जहां ग्रीन और गोल्डन बॉर्डर वाला आउटफिट पहना तो वहीं, दूल्हे ने ऑरेंज और क्रीम कलर का कुर्ता पजामा के साथ पिंक और ब्लू पगड़ी पहनी हुई है.

सोशल मीडिया पर लोगों की शानदार प्रतिक्रिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं. यूजर्स इस क्यूट कपल की तारीफ करते नहीं थक रहे. लोग इसे 'प्यारी जोड़ी', 'गोल्स', और 'रियल लव' जैसे कमेंट्स से भर रहे हैं.


 

