शेयर्ड कैब में पैसेंजर को बैठी मिली बकरी, सेल्फी ले शेयर की फोटो, वायरल होते ही लोगों ने किए मज़ेदार कमेंट्स

सफर चाहे बाइक, कार, कैब, ट्रेन या फिर हवाई जहाज में हो बस यादगार होना चाहिए. अब यह यात्री अपने इस सफर को जिंदगीभर नहीं भूलेगा. दरअसल, बेंगलुरु के एक व्यक्ति के लिए शेयर्ड कैब की सवारी उस समय एक खूबसूरत पल में बदल गई, जब उसने देखा कि उसके पीछे वाली सीट पर एक बकरी चुपचाप बैठी है. इस शख्स ने बकरी के साथ एक सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब कैब के अंदर से आई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है. इस खूबसूरत सेल्फी के वायरल होने के बाद लोग भी इस इस कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.



पैसेंजर संग बकरी की सेल्फी वायरल (Cab Passenger and Goat Selfie Viral)



इस तस्वीर को @Basi_cally नामक एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स कैसे एक बकरी के साथ मुस्कुराता हुआ सेल्फी ले रहा है. दरअसल, इस सवारी ने देखा कि कार में पीछे एक बकरी शांति से बैठी हुई है और अपनी इस सवारी का आनंद ले रही हो, तो शख्स ने इस पल को खूबसूरत याद में बदल दिया. तस्वीर शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा गया है, 'मैं आज एक शेयर्ड कैब में बैठा और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे एक बकरी थी'.



I got in a shared cab today and later realised there was a goat behind me... pic.twitter.com/v7xMw9BC2h — Bas (@Basi_cally) September 30, 2025



लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स (Cab Passenger and Goat Selfie)



इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स पोस्ट किए हैं. इस पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'यह उबर पूल नहीं, उबर वूल है'. एक अन्य यूजर ने कहा, 'तुम अपने पीछे वाली गोट से भी ज्यादा GOAT हो'. एक और ने लिखा है,, "तुम तो G.O.A.T हो, अब जश्न मनाओ'. एक और यूजर ने मजाक में लिखा है, 'मुझे इस पर बहुत हंसी आई है, मेरा दिन बन गया, आपके सहयात्री को मनचाही घास मिल जाए'. एक और यूजर ने लिखा है, 'बकरियों वाली तस्वीर तो बहुत ही प्यारी है. बकरी भले ही एक एक्सपेक्टेड सहयात्री रही हो.

