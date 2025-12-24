574 World Record ! बिहार की टीम ने रचा इतिहास, विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया अबतक का सबसे बड़ा स्कोर

Bihar has created history in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार की टीम ने इतिहास रच दिया है. बिहार की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है, बिहार ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 574 रन बनाने में सफल रही. वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की टीम दूसरी ऐसी टीम है जिन्होंने 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. वहीं, अब बिहार विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली टीम बन गई है .इसके अलावा बिहार की टीम से पहले तमिलनाडु ऐसी दूसरी टीम है जिनके नाम विजय हजारे ट्रॉफी में 500 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था. विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ दो विकेट पर 506 रन बनाए थे. बता दें कि इस मामले में तीसरे नंबर पर मुंबई की टीम है, मुंबई ने 2021 में 4 विकेट पर 457 रन बनाए थे. चौथे नंबर महाराष्ट्र की टीम है जिसने 427 रन का स्कोर 2023 में मणिपुर के खिलाफ बनाने में सफलता हासिल की थी. (लाइव स्कोर)

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा स्कोर (लिस्ट ए में सबसे बड़ा स्कोर)

बिहार 574* vs अरुणाचल प्रदेश, 2025

तमिलनाडु 506/2 vs अरुणाचल प्रदेश, 2022

मुंबई 457/4 vs पांडिचेरी, 2021

महाराष्ट्र 427/6 vs मणिपुर , 2023

पंजाब 426/4 vs हैदराबाद, 2025

वैभव सूर्यवंशी ने खेली 190 रन की पारी

भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने कौशल का अद्भुत नजारा पेश करते हुए बुधवार को यहां बिहार की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे प्लेट ग्रुप मैच में 84 गेंदों में 190 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के शामिल हैं. इस 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया. इस तरह से वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं. भारतीय रिकॉर्ड अब साकिबुल गनी के नाम है. जिन्होंने इसी मैच में 32 गेंद पर शतक ठोका है. दूसरे नंबर पर पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम है, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था.

सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 छक्कों के अलावा 16 चौके भी जड़े. उन्होंने यह कारनामा यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मिली हार से केवल तीन दिन के बाद किया.

कप्तान साकिबुल गनी ने 32 गेंद पर ठोका शतक

बिहार की ओर से वैभव ने 190 रन, आयुष लोहारुका ने 116 रन की पारी खेली, इसके अलावा कप्तान साकिबुल गनी ने 32 गेंद पर शतक लगाने का कमाल कर दिखाया है. बिहार के कप्तान साकिबुल गनी लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं. 32 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर साकिबुल गनी ने इतिहास रच दिया है. इसी मैच में वैभव ने 36 गेंद पर शतक ठोका था. साकिबुल गनी लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं. पहले नंबर पर अब जेक फ्रेजर-मैकगर्क हैं जिन्होंने 29 गेंद पर शतक ठोका है और दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्हेंने 31 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया है.