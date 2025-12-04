शादी में दोस्त कर रहा था भांगड़ा, दूल्हे से नहीं हुआ कंट्रोल, फिर देवर-भाभी ने किया ऐसा डांस, सात जन्म तक नहीं भूलेंगे लोग

पंजाब का देसी डांस भांगड़ा की धुन बजते ही पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं. इस डांस फॉर्म में इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप किसी को भांगड़ा करता देख लें तो फिर खुद को रोक पाना मुश्किल होता है. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शादी के स्टेज पर बैठे दूल्हे के साथ भी कुछ ऐसा होता है. जब भांगड़ा के बीट्स बजने लगते हैं तो वह मौके को भूल जाता है और देसी धुन पर खुद को झूमने से रोक नहीं पाता. दूल्हे को नाचता देख दुल्हन के पैर भी थिरकने लगते हैं और वो भी स्टेज पर डांस करने उतर जाती है.

दूल्हा-दुल्हन ने मिल कर किया धमाकेदार डांस

यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर हुए वीडियो में शादी में दूल्हे का दोस्त स्टेज पर जाकर दूल्हा-दुल्हन के सामने जबरदस्त भांगड़ा करना शुरू कर देता है. देसी धुन और भाई का एनर्जी से भरा डांस देख दूल्हा भी खुद को रोक नहीं पाता और डांस फ्लोर पर खिंचा चला आता है. फिर दोनों मिलकर एकदम देसी स्टाइल में कमाल का भांगड़ा करने लगते हैं. फुल एनर्जी और जबरदस्त स्टेप के साथ दूल्हा और उसका दोस्त महफिल जमा देते हैं. ये देख स्टेज पर बैठी दुल्हन भी खुद को रोक नहीं पाती और वह भी दोनों को ज्वाइन कर लेती है और अपने डांस का हुनर दिखाती है.

एनर्जी की जमकर हो रही तारीफ

यूट्यूब पर इस वीडियो को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. अब तक डेढ़ लाख लाइक्स इस पर आ चुके हैं. वीडियो पर कमेंट कर लोग भांगड़ा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘हाथ पकड़' बहुत अच्छा था. दूसरे ने लिखा, दूल्हे ने बहुत अच्छा डांस किया. तीसरे ने लिखा, फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ही कमाल की है.