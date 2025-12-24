Delhi Metro: दिल्ली NCR को नए साल का तोहफा,मेट्रो के चौथे फेज की 4 लाइनों को आज मिलेगी मंजूरी 

दिल्ली एनसीआर को क्रिसमस नए साल के बड़ा तोहफा मिलने वाला है. दिल्ली में बढ़ती भीड़ के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज की 4 लाइनों को आज मंजूरी मिल सकती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक होगी. इसमें दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए चार लाइनों को हरी झंडी मिल सकती है. करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी. चौथा चरण पूरा होने के बाद दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 450 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के फेज-4 में कुल छह कॉरिडोर है. इसमें पिंक लाइन, गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन पर अब फोकस है. दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल नमो भारत का रूट भी अब पूरा हो गया है और दोनों शहरों के बीच एक घंटे से कम वक्त में सफर पूरा होगा.

दिल्ली मेट्रो के 3 मेन कॉरिडोर (Delhi Metro Corridor)

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का नेटवर्क 72 किलोमीटर का है. ये दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा मेट्रो कॉरिडोर है. मौजपुर से मजलिस पार्क तक 8 स्टेशनों का 12 किमी का नया नेटवर्क जल्द प्रारंभ हो सकता है. इससे बुराड़ी, झरोदा माजरा, जगतपुर जैसे एरिया को इससे फायदा होगा.

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का एक्सटेंशन 27 किलोमीटर का होगा.यह वेस्ट दिल्ली के कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से आरके आश्रम तक जाएगी. इसमें 21 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और इसमें पीरागढ़, मंगोलपुरी जैसे सेंटर्स भी जुड़ेंगे.जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क तक लाइन शुरू भी हो चुकी है. मजलिस पार्क से दीपाली चौक तक नया हिस्सा भी 2026 के आखिरी में पूरा हो सकता है.

दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन

साउथ दिल्ली के लिए मेट्रो की गोल्डन लाइन पर भी कदम आगे बढ़े हैं. गोल्डन लाइन मेट्रो में 15 नए स्टेशन प्रस्तावित हैं. इसमें 15 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं. यह वसंत कुंज, छतरपुर, संगम विहार और महिपालपुर जैसे इलाकों के लिए काफी फायदेमंद होगी.

साकेत नगर से लाजपत नगर तक मेट्रो

साकेत नगर से लाजपत नगर के बीच एक और मेट्रो कॉरिडोर पर काम जल्द प्रारंभ हो सकता है. ये मेट्रो परियोजना 2029 के अंत तक पूरी हो सकती है. दिल्ली मेट्रो की इस परियोजना पर सरकार का फोकस है.