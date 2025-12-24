विज्ञापन
तूफानी छक्के के साथ स्मृति मंधाना ने बदल दिया भारतीय क्रिकेट का इतिहास, यह कारनामा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

स्मृति मंधाना महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं.

तूफानी छक्के के साथ स्मृति मंधाना ने बदल दिया भारतीय क्रिकेट का इतिहास, यह कारनामा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Smriti Mandhana
  • मंधाना भारतीय महिला टीम की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं
  • मंधाना ने श्रीलंका महिला के खिलाफ 14 रनों की पारी में एक छक्का जड़कर कुल छक्कों की संख्या 77 कर दी है
  • हरमनप्रीत के रिकॉर्ड 77 छक्कों को मंधाना ने 149 पारियों में पार किया है
स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहली खिलाड़ी बन गई हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं भारतीय महिला टीम की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को पीछे छोड़ा है. हरमनप्रीत ने भारतीय महिला टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 77 छक्के लगाए हैं. वहीं बीते कल (23 दिसंबर 2025) श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ 14 रनों की पारी में एक छक्का जड़ते हुए स्मृति मंधाना के भी कुल छक्कों की संख्या 77 हो गई है. मगर मजेदार बात जो है. वह यह है कि मंधाना ने यह 77 छक्के 149 पारियों में लगाए हैं, जबकि हरमनप्रीत कौर के बल्ले से 77 छक्के 164 पारियों में आए हैं. यही वजह है कि मंधाना ने हरमनप्रीत को पीछे छोड़ते हुए भारतीय महिला टीम की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाईं मंधाना

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना अच्छी शुरुआत तो करने में कामयाब रहीं. मगर इस शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाईं. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच 127.27 की स्ट्राइक रेट से 14 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का देखने को मिला.

स्मृति मंधाना का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

स्मृति मंधाना ने देश के लिए 2013 से खबर लिखे जाने तक कुल 155 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 149 पारियों में 29.78 की औसत से 4021 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम एक शतक और 31 अर्धशतक दर्ज है. 112 रनों की खेली गई शतकीय पारी एक मैच में खेली गई इनकी सर्वोच्च पारी है. वह देश के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं.

