दुल्हन ने बिना शरमाए ससुराल में पहले दिन किया ऐसा डांस, ताई, चाची, मामी, सास सब रह गई हैरान, वीडियो हुआ वायरल

शादी के बाद दुल्हन का उसके ससुराल में जोरदार स्वागत होने के साथ-साथ उसको कुछ रस्मों को भी पूरा करना पड़ता है. इसमें मुंह दिखाई और दुल्हन का खुद से अपना टैलेंट दिखाना सबसे मजेदार होता है. नई-नवेली दुल्हन जब लाल जोड़े में अपने ससुराल पहुंचती है, तो घर की महिलाएं उससे डांस, गाना आदि कई एक्टिविटी करने के लिए कहती हैं. दुल्हन जिस चीज में कंफर्ट होती है, वो वही करती है. अब नई-नवेली के ससुराल में पहले दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ससुरालियों के सामने बेहद खूबसूरत डांस करती नजर आ रही है. लाल जोड़े में मीठा-मीठा नाच रही दुल्हन का वीडियो किसी का भी मन मोह लेगा.



दुल्हन के डांस का वीडियो वायरल

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शादी के लाल जोडे़ में एक दुल्हन सिर से पांव तक सजी हुई है और उसके चारों ओर घर की महिलाएं और कुछ पुरुष भी खड़े हैं. इतने में फाल्गुनी पाठक का गाना 'तुझे मिलने में आई रातों में' बजता है और दुल्हन नाचना शुरू कर देती है. फाल्गुनी पाठक की मीठी-मीठी आवाज वाले इस गाने पर दुल्हन इतना प्यारा डांस करती है कि बस आप देखते ही रह जाएंगे. दुल्हन अपना शादी का लहंगा संभाले बेहद खूबसूरत डांस कर रही है. आखिर में दुल्हन के डांस को ससुरालियों की तालियां भी मिलती हैं और कुछ महिलाएं दुल्हन के सिर पर पैसे भी वारती हैं. दुल्हन के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चलिए जानते हैं इस पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं.



दुल्हन के डांस देख लोगों का दिल खुश

दुल्हन के डांस के वीडियो को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. दुल्हन के डांस पर एक यूजर ने लिखा है, 'डांस मान मर्यादा में रह कर किया है, किसी अच्छे घर के संस्कार मिले'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अब जिंदगी भर नाचने को रेडी रहना बहन'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'महिला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, आपका डांस अच्छा है, नए सफर के लिए बधाइयां'. चौथे यूजर ने लिखा है, बहुत खूबसूरत डांस, दिन बना दिया'. एक और यूजर ने लिखा है, 'जैसे यह भी अभी खुश है, बस भगवान करे पूरी जिंदगी वैसे ही खुश रहे'. अब लोग इस दुल्हन के डांस की तारीफ कर ऐसे ही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो का कमेंट्स बॉक्स रेड हार्ट इमोजी और तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया है.