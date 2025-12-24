दुल्हन ने 'मेरा सोणा सजन' गाने पर किया डांस, जीत लिया मेहमान और यूजर्स का दिल, लोग बोले- इसे करो वायरल

सोशल मीडिया पर रोजाना सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसी होती हैं जो लोगों को हंसा भी देती हैं और सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं. इन दिनों एक शादी का वायरल वीडियो (Wedding Viral Video) खूब चर्चा में है, जिसमें दुल्हन का एनर्जेटिक डांस और दूल्हे का शांत रिएक्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह वीडियो जहां कई लोगों के लिए फनी है, वहीं कुछ यूजर्स इसे खुशी और आत्मविश्वास की मिसाल भी बता रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपका भी दिल खुश हो जाएगा.

क्या है वायरल वीडियो में खास?

वायरल हो रहे इस वीडियो में दुल्हन काफी तगड़ी और लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने नजर आ रही है. वह बॉलीवुड के मशहूर गाने “मेरा सोना सजन घर आया” पर डीजे फ्लोर पर पूरे जोश के साथ डांस कर रही हैं. आसपास मेहमान बैठे हुए हैं और दुल्हन के डांस को एन्जॉय करते दिख रहे हैं. सबसे दिलचस्प नज़ारा तब बनता है जब कैमरा दुल्हन के सामने खड़े दूल्हे पर जाता है. दूल्हा बिना किसी एक्सप्रेशन के, शांत भाव से दुल्हन को डांस करते हुए देखता नजर आता है, जो इस वीडियो को और ज्यादा फनी बना देता है.



सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया



यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां कुछ लोग दुल्हन के आत्मविश्वास और डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने दुल्हन के वजन और दूल्हे के रंग को लेकर नेगेटिव कमेंट भी किए हैं. हालांकि, कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स की आलोचना करते हुए पॉजिटिव मैसेज दिया है. एक यूजर ने लिखा, “डांस बहुत अच्छा है, भगवान इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे.” वहीं दूसरे ने कहा, “खुशी सबसे बड़ी बात है, शक्ल या रंग मायने नहीं रखता.”





