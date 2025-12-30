विज्ञापन

करिश्मा कपूर की हमशक्ल ने इमोशनल होकर बोला 'राजा हिंदुस्तानी' का डायलॉग, फैन्स बोले- 90s की लोलो फिर आई याद

वायरल वीडियो में करिश्मा की हमशक्ल एक्ट्रेस की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के एक डायलॉग पर लिप सिंक कर रही है. देखने में यह लड़की बिल्कुल करिश्मा कपूर की तरह दिख रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई AI वीडियो भी नहीं है.

करिश्मा कपूर की हमशक्ल ने इमोशनल होकर बोला 'राजा हिंदुस्तानी' का डायलॉग, फैन्स बोले- 90s की लोलो फिर आई याद
करिश्मा कपूर की हमशक्ल का वीडियो वायरल
करिश्मा कपूर 90 के दशक की एक सुपरहिट एक्ट्रेस रह चुकी हैं. इसी दौर में उन्होंने बॉलीवु़ड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर खान के साथ एक से एक हिट फिल्म दी थी. वहीं, गोविंदा के साथ भी उनकी कई हिट फिल्में हैं. करिश्मा का बॉलीवुड करियर हिट रहा है और अब वह फिल्मों में बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब भी उनकी हमशक्ल वायरल होती हैं, तो फैंस को उनकी सभी हिट फिल्मों की याद जरूर आती है. कई एक्ट्रेस की हमशक्ल हैं, जो अपने वीडियो से लोगों का मनोरंजन करती हैं. इस कड़ी में करिश्मा की भी हमशक्ल शामिल हैं. इस वीडियो में करिश्मा की हमशक्ल उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायलॉग लिप सिंक करती दिख रही हैं.

करिश्मा कपूर की डुप्लीकेट

करिश्मा की डुप्लीकेट ने जीता लोगों का दिल

करिश्मा की डुप्लीकेट के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, मेरी गॉर्जियस करिश्मा कपूर हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, बहुत प्यारे एक्सप्रेशन, सेम टू सेम हो आप'. तीसरे यूजर ने लिखा है, ओ माय गॉड तुम बहुत प्यारी लग रही हो. एक और लिखता है, बहुत प्यारी करिश्मा'. अब लोग ऐसे ही करिश्मा की हमशक्ल पर प्यार लुटा रहे हैं. कुछ ऐसे भी है, जो इसे एआई वीडियो बता रहे हैं.

करिश्मा का करियर

करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर की बात करें तो वह 90 के दशक में फिल्मों में आई थी. उन्होंने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से डेब्यू किया था. लेकिन उनकी पहली हिट अजय देवगन के साथ फिल्म जिगर थी. इसके बाद से करिश्मा की झोली में हिट फिल्मों की झड़ी लग गई, जिसमें जीत, राजा हिंदुस्तानी, अनाड़ी और मुकाबला समेत कई फिल्में हैं. करिश्मा ने शादी के बाद कुछ साल के लिए फिल्मों से किनारा कर लिया था. करिश्मा को पिछली बार फिल्म मर्डर मुबारक (2024) में देखा गया था. करिश्मा तलाकशुदा हैं और मौजूदा साल में उनके एक्स पति संजय कपूर का निधन हो गया. 


 

