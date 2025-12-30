मैं सिर्फ हेलमेट चोर हूं, बाइक चोर नहीं... बेतिया में पोल से बंधे लड़के का वीडियो वायरल

- बिहार के बेतिया में एक युवक ने खुद को खुलकर हेलमेट चोर बताया और बाइक चोरी से इनकार किया.
- युवक को स्थानीय लोगों ने हेलमेट चोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा और एक पोल से बांध दिया था.
- युवक का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे यह मामला चर्चा का विषय बन गया.
बिहार के बेतिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पर एक कथित हेलमेट चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में युवक खुद को खुलेआम “हेलमेट चोर” बताते हुए दिखाई देता है. कैमरे के सामने बार-बार यह सफाई देता नजर आता है कि वह केवल हेलमेट चोरी करता है, बाइक चोरी से उसका कोई लेना-देना नहीं है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में जहरीली हवा ने क्या कुछ किया परमानेंट बंद और क्या बदल डाला, परेशान कर रही ये लिस्ट
हेलमेट चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
युवक का कहना है- “मैं सिर्फ हेलमेट चोर हूं, पूरी बेतिया जानती है, मुझे बाइक चोर मत बनाइए.” युवक का यह बयान सोशल मीडिया पर मजाक और चर्चा का विषय बन गया है. मामला नगर थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित सिटी कार्ट मॉल के पास का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने युवक को हेलमेट चोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोप है कि इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे पास ही एक पोल से बांध दिया. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने युवक का वीडियो बना लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
वायरल वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग युवक के बयान को लेकर हंसी-मजाक करते नजर आए, जबकि कई लोगों ने इस तरह कानून को अपने हाथ में लेने पर नाराजगी भी जताई. वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
सार्वजनिक रूप से पोल से बांधना कितना सही?
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आने की चर्चा है. सवाल यह भी उठ रहा है कि चोरी के शक में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से पोल से बांधना कितना उचित है. कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है. फिलहाल ‘हेलमेट चोर' का यह वीडियो बेतिया शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं