काम के लिए ऐसे होते हैं तैयार...Blinkit डिलीवरी एजेंट का वीडियो देख सेलेब्स भी हुए फैन

Blinkit डिलीवरी एजेंट बेंजामिन का मस्तीभरा GRWM वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लोग और सेलेब्स दोनों पसंद कर रहे हैं. उनकी पॉजिटिव एनर्जी और मजेदार अंदाज़ ने सबका दिल जीत लिया है.

Blinkit डिलीवरी एजेंट का मस्तीभरा 'गेट रेडी विद मी' वीडियो वायरल, सेलेब्स भी हुए फैन

Blinkit Delivery Agent GRWM: सोशल मीडिया पर डिलीवरी एजेंट्स के संघर्ष और मुश्किलों की कहानियां तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन इस बार मामला अलग है. इंटरनेट पर इन दिनों एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट का 'गेट रेडी विद मी' (GRWM) वीडियो धूम मचा रहा है, जिसमें वह अपने काम के लिए बड़े ही मज़ेदार और पॉजिटिव अंदाज़ में तैयार होते नज़र आ रहे हैं.

बेंजामिन का स्टाइलिश 'धंधा टाइम' रूटीन (Blinkit delivery Boy Viral Video)

इस वायरल वीडियो के हीरो हैं बेंजामिन रेयान गौतम, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @benjaminryangautam पर यह वीडियो शेयर किया है. 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुके इस वीडियो में बेंजामिन कहते हैं, गेट रेडी विद मी क्योंकि यह मेरा धंधा टाइम है. वह सबसे पहले अपनी ब्लिंकिट की पीली टी-शर्ट पहनते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह आरामदायक है, हवा पास होने देती है और फैब्रिक भी शानदार है, फिर वह काली जींस पहनते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाते हैं, लिप बाम का टच देते हैं और अपने जूते पहनते हैं.

यहां देखें वीडियो

परफ्यूम, सनग्लासेस और मज़ेदार विदाई (trending Blinkit delivery boy video)

तैयार होने के बाद बेंजामिन अपने ब्लिंकिट डिलीवरी बैग और स्टाइलिश सनग्लासेस उठाते हैं. बाहर निकलने से पहले वह परफ्यूम लगाकर कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मुझे 5/5 रेट करो. उनका यह मजाकिया अंदाज़ लोगों को खूब भा रहा है.

आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक फैन (Blinkit delivery boy style video)

इस वीडियो पर हजारों कमेंट आ चुके हैं. एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने लिखा, बहुत पसंद आया. एक यूज़र ने कहा, ब्लिंकिट को आपको इसके लिए हर महीने पैसे देने चाहिए. वहीं, एक और यूज़र ने लिखा, आप जो चाहते हैं उसमें ज़रूर सफल होंगे.

