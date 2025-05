जोमैटो डिलीवरी बॉय का खतरनाक बाइक स्टंट देख सोशल मीडिया पर उड़े लोगों के होश, बड़े-बड़े रेसर्स को दे रहा टक्कर

Zomato Delivery Boy Bike Ride Stunt: घुमावदार पहाड़ी सड़क पर हाई-स्पीड, मोटोजीपी-स्टाइल बाइक (MotoGP-style bike ride) चलाते हुए एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट का एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. पीछे डिलीवरी आइटम्स का बड़ा बैग टांगे हुए डिलीवरी बॉय घुमावदार पहाड़ियों से लहराते हुए गुजरता दिख रहा है. उसका ये अंदाज देख ये तो साफ है कि उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि ये स्टंट खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वीडियो देखने वालों के लिए ये चिंता का विषय बन गया हे.

यह छोटी क्लिप, जिसे सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट ‘एड्रेनालाईन.जंकीज़' पर पोस्ट किया गया था, अब एक्स पर वायरल हो गई है. एक यूजर ने इसे कैप्शन के साथ शेयर किया: “राइडर बनने के लिए पैदा हुआ, डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हुआ.”

डिलीवरी बॉय का टशन

वीडियो में, डिलीवरी मैन को एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर की सटीकता और स्वभाव के साथ घुमावदार मोड़ों पर बाइक पर से खतरनाक तरीके से झुकते और संकरी गलियों से गुजरते हुए देखा जा सकता है.

देखें Video:

Born to be a Rider, Forced to be a delivery boy!! pic.twitter.com/gYktmYdKcC