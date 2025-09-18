विज्ञापन
PM मोदी को मेलोनी ने दिया गिफ्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मनाया जश्न, बर्थडे बैश का AI वीडियो देख आ जाएगा मज़ा

AI-निर्मित इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन की पार्टी में विश्व नेताओं के बचपन की झलक दिखाई गई है. वीडियो में दिखाया गया है कि नेताओं ने मजेदार और प्यारे तोहफे दिए, जिसे इंटरनेट ने “बहुत क्यूट” बताया है.

PM Modi Birthday AI Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस मौके पर राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की छोटी-बड़ी सभी हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस कड़ी में अलग-अलग देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन विश किया. इस मौके पर देश की जनता ने भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर कर बर्थडे विश किया. एआई तस्वीरें और वीडियो के जरिए भी पीएम मोदी तक जन्मदिन की बधाई पहुंचाई गईं. अब इस एआई वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी ने अन्य देशों के लीडर्स संग अपना बर्थडे कितने क्यूट अंदाज में सेलिब्रेट किया है. इसमें एआई के मदद से मोदी और कुछ लीडर्स की बचपन की झलकियां देखने को मिल रही हैं.

एआई अंदाज में पीएम का बर्थडे सेलिब्रेशन ( PM Modi Birthday Celebration AI Video)

एआई से तैयार किए गए इस वीडियो की शुरुआत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और मोदी के सेलिब्रेशन से होती है. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ गिफ्ट मोदी को सौंपते दिख रहे हैं. फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर सेलिब्रेशन में पहुंचते हैं और पीएम को तिलक लगाते हैं. वीडियो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में रूसी प्रधानमंत्री पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं. अब इस क्यूट वीडियो पर लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं.

देखें Video:

लोगों को क्यूट लगा वीडियो  (PM Modi Birthday Celebration)
लोगों ने इस वीडियो को बेहद क्यूट बताया है. एक यूजर ने लिखा, 'मैंने इसे लगभग 10 बार देखा है, शानदार'. दूसरे यूजर ने कहा, 'मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का यह शानदार तरीका है'. तीसरे ने लिखा है, 'पुतिन बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं'. एक और लिखता है, 'ट्रंप भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं. इस वीडियो पर 47 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. आपको बता दें, पीएम के बर्थडे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई भेजी थी.

