ब्लिंकिट डिलिवरी ब्वॉय को 15 घंटे में मिले 28 ऑर्डर, हुई इतनी कमाई कि रो पड़ा लड़का

Blinkit delivery agent salary: क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की चमक-दमक के पीछे छुपी हकीकत सामने आ रही है. उत्तराखंड के एक Blinkit डिलीवरी एजेंट ने इंस्टाग्राम पर अपनी रोज़ की कमाई का वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. वीडियो में दिखाया गया है कि 15 घंटे काम करने के बाद भी डिलीवरी एजेंट की कमाई बेहद कम रही.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

Blinkit डिलीवरी एजेंट थपलियाल ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए, जिनमें उन्होंने अपनी दिनभर की कमाई का खुलासा किया. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 घंटे में 28 ऑर्डर डिलीवर किए, कुल कमाई हुई सिर्फ 763 रुपये और आख़िरी डिलीवरी के लिए मिले सिर्फ 15.83 रुपये. इस हिसाब से उनकी औसतन कमाई करीब 52 रुपये प्रति घंटा बैठती है.

हर दिन एक जैसी नहीं होती कमाई

थपलियाल ने आगे बताया कि गिग वर्क की कमाई पूरी तरह ऑर्डर्स पर निर्भर करती है. कभी ऑर्डर ज़्यादा हों तो 1600–2000 रुपये तक कमा लेते हैं. लेकिन कई दिन ऐसे होते हैं जब 1000 रुपये भी कमाना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने अक्टूबर के एक अन्य वीडियो में बेहतर दिन की झलक भी दिखाई, जिसमें उन्हें 11 घंटे में 32 ऑर्डर मिले और कुल कमाई 1202 रुपये रही.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही यूज़र्स ने Blinkit और अन्य क्विक कॉमर्स कंपनियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. किसी ने कहा- खुद का चाय या खाने का ठेला लगाओ, इससे बेहतर कमाई होगी. दूसरे यूजरे ने लिखा- मैं Blinkit ऐप में डिफॉल्ट टिप 30 रुपये रखता हूं, बारिश में 100 रुपये कर देता हूं. तीसरे यूजर ने लिखा- जो लोग पलभर में सामान पहुंचाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई यूज़र्स ने Blinkit को टैग कर कर्मचारियों के साथ न्याय की मांग की है.

राजनीति में भी उठा मुद्दा

हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. उनका कहना था कि तेज़ डिलीवरी के दबाव में गिग वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालते हैं, यह अमानवीय है. उन्होंने Blinkit, Zepto और Instamart जैसी कंपनियों पर गंभीर सवाल खड़े किए.

Blinkit का जवाब अभी बाकी

इस पूरे मामले पर Blinkit से संपर्क किया गया है. कंपनी की ओर से प्रतिक्रिया मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा.

