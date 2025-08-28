विज्ञापन
समंदर किनारे बनी 35 करोड़ की हवेली सिर्फ 1,180 रुपए में हो सकती है आपकी, बस करना होगा ये काम

केवल 10 पाउंड (करीब 1,180 रुपये) में, ब्रिटिश नागरिकों के पास अब इस पूरी तरह से फर्निस्ड कोस्टल हाउस (तटीय घर) का मालिक बनने का मौका है.

समंदर किनारे बनी 35 करोड़ की हवेली सिर्फ 1,180 रुपए में हो सकती है आपकी, बस करना होगा ये काम
करोड़ों की हेवेली को हजारों में जीतने का मौका, जानें क्या है पूरा मामला

इंग्लैंड (England) के वेस्ट ससेक्स (West Sussex) में समुद्र के किनारे स्थित एक आलीशान हवेली, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख पाउंड (करीब 35.5 करोड़ रुपये) है, रैफल हाउस लिमिटेड द्वारा आयोजित एक रैफल के माध्यम से जीती जा सकती है, जो एक ब्रिटिश कंपनी है और प्रॉपर्टी रैफल्स में विशेषज्ञता रखती है.

केवल 10 पाउंड (करीब 1,180 रुपये) में, ब्रिटिश नागरिकों के पास अब इस पूरी तरह से फर्निस्ड कोस्टल हाउस (तटीय घर) का मालिक बनने का मौका है, जिसमें छह बेडरूम, पांच बाथरूम, एक ऑरेंजरी, पानी की सुविधा वाला एक लैंडस्केप गार्डन और एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है जिसमें लॉग बर्नर भी है. इस घर का बाहरी भाग सफेद है और इसमें एक बरामदा भी है, जो समुद्र तट से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, जो इसे बड़े परिवारों या मेज़बानी पसंद करने वालों के लिए आदर्श बनाता है.

इस प्रस्ताव को और भी आकर्षक बनाने के लिए, इस ड्रॉ में हर एक एंट्री एक दूसरी संपत्ति जीतने का मौका भी देती है, वार्विकशायर में 25 लाख पाउंड का एक ऐतिहासिक सपनों का घर, जो कभी थॉमस क्रॉमवेल के स्वामित्व में था. दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य 55 लाख पाउंड (65 करोड़ रुपये से ज़्यादा) है.

मिल सकता है नकद पुरस्कार भी
प्रतिभागियों के पास जीतने पर, घर बदलने के बजाय नकद पुरस्कार चुनने का विकल्प भी है. प्रमोशनल "2-फॉर-1" रैफ़ल 31 अगस्त रात 11:45 बजे तक खुला रहेगा. खरीदे गए हर एक टिकट का मिलान बिना किसी अतिरिक्त लागत के दूसरे ड्रॉ के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इस दुर्लभ मौके का मतलब है कि एक टिकट से दो सपनों के घर जीते जा सकते हैं, जो इसे यूके के सबसे अनोखे प्रॉपर्टी रैफ़ल्स में से एक बनाता है. दोनों घर जीतने के लिए आपको 31 अगस्त से पहले भाग लेना होगा.

