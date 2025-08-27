विज्ञापन
मत जाओ मैडम... टीचर के ट्रांसफर पर बिलख पड़े बच्चे, भावुक करने वाला VIDEO आया सामने

बिहार के एक मिडिल स्कूल की टीचर की विदाई पर पूरा स्कूल रो पड़ा. ट्रांसफर के बाद हो रही टीचर की विदाई के दौरान बच्चों के बिलखने का वीडियो सामने आया है.

  • भागलपुर स्थित मध्य विद्यालय धनपत टोला की शिक्षिका सोनाली के तबादले पर पूरा स्कूल रो पड़ा.
  • बच्चों ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा कि वे सोनाली मैडम को बहुत याद करेंगे और उनकी विदाई पर खूब रोए.
  • सोनाली के साथ काम करने वाले शिक्षक और स्कूल की रसोइया भी उनकी विदाई पर भावुक होकर आंसू बहा रहे थे.
भागलपुर (बिहार):

ट्रांसफर किसी भी नौकरी का एक पार्ट है. लेकिन कई बार तबादला ऐसी तकलीफ दे जाता है कि लोगों की आंखें नम हो जाती है. बिहार के भागलपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक टीचर की विदाई पर पूरा स्कूल रोने लगा. स्कूल की छात्राएं तो बिलख ही रही थी, साथ ही साथ ट्रांसफर हुई मैडम भी रो रही थी. उनके साथ काम करने वाले दूसरे टीचर की आंखें भी नम थी. यहां तक की स्कूल में बच्चों के लिए मिड-डे मिल बनाने वाली रसोईया भी बिलख रही थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह मामला है भागलपुर के कहलगांव स्थित मध्य विद्यालय धनपत टोला की. जहां की शिक्षिका सोनाली कुमारी के तबादले पर आयोजित विदाई समारोह में ऐसा ही भावुक क्षण देखने को मिला, जब बच्चे अपनी प्रिय मैडम से लिपटकर खूब रोए. सोनाली कुमारी भी खुद को रोक नहीं पाईं और फफककर रोने लगीं.

मैडम की विदाई पर बच्चों ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा- WE WILL MISS YOU सोनाली मैम...

मैडम की विदाई पर बच्चों ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा- WE WILL MISS YOU सोनाली..

यह भावुक कर देने वाला पल तब आया, जब समारोह के बाद सोनाली कुमारी स्कूल से जाने लगीं. उस समय तक बच्चों को यह समझ नहीं आया था कि उनकी पसंदीदा मैडम अब स्कूल में नहीं आएंगी. जब एक शिक्षक ने एक बच्ची को बताया कि मैम अब जा रही हैं, तो बच्चे अपनी मैडम से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगे. स्कूल की रसोइया भी अपने आँसू नहीं रोक पाए.

मैडम की विदाई पर बिलखते बच्चों का देखें वीडियो

BPSC की पहली शिक्षक बहाली परीक्षा में पास होने के बाद सोनाली कुमारी की पोस्टिंग 22 नवंबर 2023 को धनपत टोला मध्य विद्यालय में हुई थी. अन्य शिक्षकों और अभिभावकों ने बताया कि सोनाली जैसी स्नेहिल और लगनशील शिक्षिका बहुत कम मिलती हैं. उनकी विदाई पर छात्रों के साथ-साथ सभी लोग भावुक हो गए.

