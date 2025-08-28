72 साल की बुजुर्ग महिला ने दुबई की सड़कों पर दौड़ाई रोल्स-रॉयस घोस्ट, कॉन्फिडेंस देख हैरान रह गए लोग

72 Year Old Woman Drives Rolls Royce Ghost: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 72 साल की एक भारतीय महिला जिनका नाम मणि अम्मा (Mani Amma) है, दुबई (Dubai) की सड़कों पर रोल्स-रॉयस घोस्ट (Rolls Royce Ghost) दौड़ाती नज़र आ रही हैं. वीडियो में बुजुर्ग महिला साड़ी पहनकर सफेद रंग की रोल्स-रॉयस घोस्ट को फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइवर करती नज़र आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखने के बाद लोग उनके अंदाज़ और उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं.

"ड्राइवर अम्मा" के नाम से हैं मशहूर

"ड्राइवर अम्मा" के नाम से मशहूर, मणि अम्मा के पास 11 प्रकार के वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) हैं और वह केरल में एक ड्राइविंग स्कूल (driving school in Kerala) चलाती हैं. उन्होंने कार, ट्रक, फोर्कलिफ्ट और क्रेन सहित विभिन्न वाहन चलाने में महारत हासिल की है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी सोशल मीडिया पर उनकी कहानी शेयर की, उन्हें अपना "मंडेमोटिवेशन" कहा और जीवन के प्रति उनकी अदम्य इच्छा की सराहना की.

देखें Video:

हाल ही में एक वीडियो में मणि अम्मा एक शानदार रोल्स-रॉयस घोस्ट चलाने से पहले अपना अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट दिखाती हैं. वह शहर की सड़कों पर आत्मविश्वास से चलती हैं और अपने शांत स्वभाव से दर्शकों को इंप्रेस कर रही हैं. इस वीडियो ने ऑनलाइन खूब वाहवाही बटोरी है, कई लोगों ने उनके रवैये की तारीफ़ की है और उन्हें ज़िंदगी को पूरी तरह जीने की प्रेरणा बताया है. एक यूज़र ने लिखा, "संभवतः दुनिया की सबसे उम्रदराज़ महिला जिनके पास सभी प्रकार की रेटिंग वाला एक एक्टिव अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है." एक ने कमेंट किया, "अब चलो विमान उड़ाने का लाइसेंस ले लें."

