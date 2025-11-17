विज्ञापन
क्या ऐसी होती है दूसरी बीवी की जिंदगी? शेख की रशियन बेगम ने खोला राज, बताया ऐसी है मेरी जिंदगी

Second wife: दुबई के शेख की रूसी बेगम ने अपनी जिंदगी के ऐसे राज खोले, जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए. महलों, प्यार और लग्जरी से भरी उनकी ये जिंदगी सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रही है.

क्या ऐसी होती है दूसरी बीवी की जिंदगी? शेख की रशियन बेगम ने खोला राज, बताया ऐसी है मेरी जिंदगी
अरब के शेख की दूसरी बीवी का खुलासा, इस तरह बीत रही है जिंदगी, देख लोगों ने पकड़ लिया सिर

life of second wife: भारत में दूसरी शादी का नाम आते ही समाज भौंहें चढ़ा लेता है. हिंदू मैरिज एक्ट इसे गैरकानूनी भी मानता है, लेकिन उसी वक्त जब आप अरब की दुनिया में नजर डालते हैं, तो वहां का माहौल बिल्कुल उलट दिखता है. वहीं, दुबई की एक रूसी बेगम ने हाल ही में अपनी जिंदगी की वो झलक दिखा दी है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शादी, शान-ओ-शौकत और प्यार के मायने ही अलग हैं.

शेख की दुनिया और दूसरी बेगम की कहानी (Sheikh Second Wife)

दुबई के एक अमीर शेख की दूसरी पत्नी बनी यह रूसी महिला सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. उसने 'emirati family' नाम से एक इंस्टा अकाउंट बनाकर सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई...वो जिंदगी जो आमतौर पर पर्दे के पीछे ही रहती है. जहां अरब महिलाएं अक्सर अबाया और निजता में रहना पसंद करती हैं, वहीं यह रूसी बेगम बिना झिझक अपने आलीशान विला, स्पार्कलिंग ज्वेलरी, डिजाइनर आउटफिट्स और लग्जरी कारों की दुनिया दिखाती रहती है.

महलनुमा जिंदगी और बच्चों की अमीरी ( Russian marries seikh)

इस बेगम के दो प्यारे बच्चे हैं और उनकी लाइफ किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं लगती. प्राइवेट स्कूल, स्पेशल प्ले एरिया, लग्जरी ट्रिप्स और दुबई के सुनहरे स्काईलाइन के बीच उनकी हर दिन की जिंदगी किसी फिल्मी सीन जैसी है.

शौहर का प्यार और अरब का नियम (Arab Sheikh Begum Life)

महिला का कहना है कि शेख उसकी हर छोटी-बड़ी इच्छा पूरी करता है...चाहे यूरोप ट्रिप हो, डायमंड नेकलेस या ड्रीम गाउन. लोग उससे बार-बार पूछते हैं कि, 'पहली बीवी से रिश्ते कैसे हैं? जलन नहीं होती?' लेकिन वह इन सवालों का जवाब दिए बिना सिर्फ खुशियों के पल शेयर करती है. इस्लामिक कानून के मुताबिक, शेख को सभी पत्नियों को बराबर सम्मान, खर्चा, घर और समय देना पड़ता है, तभी वह चार तक शादी कर सकते हैं.

