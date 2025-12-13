रात 12 बजे रैपिडो से सफर करते हुए डर रही थी महिला, लेकिन ऑटो में लिखी थी ऐसी बात, देखते ही ली राहत की सांस

बेंगलुरु में आधी रात के सफर को लेकर महिलाओं के मन में अक्सर डर रहता है, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस सोच को थोड़ी राहत दी है. एक महिला जब रात 12 बजे Rapido ऑटो से घर लौट रही थी, तो ऑटो के अंदर चिपका एक छोटा-सा नोट उसकी रात को सुकून भरा बना गया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में महिला बताती है कि वह रात 12 बजे Rapido ऑटो में सफर कर रही है. तभी उसकी नजर ऑटो के अंदर चिपके एक नोट पर पड़ती है. वह कहती है कि यह पढ़ने के बाद उसे खुद को सुरक्षित महसूस हुआ. नोट में लिखा था कि ड्राइवर भी एक पिता और भाई है और महिला की सुरक्षा उसके लिए मायने रखती है. साथ ही आराम से बैठने का भरोसा भी दिया गया था.

क्यों हो रहा है वीडियो वायरल?

यह वीडियो लिटिल बेंगलुरु स्टोरीज़ नाम के पेज पर शेयर किया गया है, जहां इसे “पीक बेंगलुरु” बताया गया. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने इस छोटे लेकिन असरदार जेस्चर की जमकर तारीफ की.

देखें Video:

दिल को क्यों छू गई ड्राइवर की ये पहल?

कमेंट सेक्शन में यूज़र्स ने लिखा कि वे पिछले कई सालों से बेंगलुरु में रह रहे हैं और इसे सबसे सुरक्षित शहर मानते हैं. कई लोगों का कहना था कि महिलाओं के लिए देर रात सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसे ही छोटे कदम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. कुछ यूज़र्स ने यह भी कहा कि अगर हर ड्राइवर ऐसा भरोसा दे, तो शहर और भी सुरक्षित बन सकता है.

महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा संदेश

इस वीडियो ने यह दिखा दिया कि सुरक्षा सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि इंसानियत से भी आती है. एक ड्राइवर का छोटा सा लिखा हुआ नोट हजारों महिलाओं को यह भरोसा दिला सकता है कि वे अकेली नहीं हैं. बेंगलुरु का यह Rapido ऑटो ड्राइवर आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, क्योंकि उसने बिना किसी दिखावे के भरोसे और सुरक्षा का अहसास कराया. कभी-कभी छोटे शब्द, बड़े डर को खत्म कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत के इस इलाके में दूल्हे को कुएं में फेंक देते हैं ससुराल वाले, वजह चौंका देगी!

सास ऐसी है तो बीवी कैसी होगी... दुल्हन की मां ने दूल्हे का किया ऐसा स्वागत, हिल गई पूरी बारात

गोलगप्पे वाले ने लड़कों की एंट्री क्यों की बैन... सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं टेस्ट, लोग बोले- बहुत होशियार है