कौन हैं प्रियंका गांधी की होने वाली समधन नंदिता बेग, दोस्ती से रिश्तेदारी तक इनसाइड स्टोरी

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की राजस्थान के रणथम्भौर में कल औपचारिक सगाई होने वाली है. बताया जा रहा है कि रेहान ने अवीवा बेग को कल प्रपोज किया था. दोनों परिवार जल्द ही शादी की तारीख भी तय करने वाले हैं.

कौन हैं प्रियंका गांधी की होने वाली समधन नंदिता बेग, दोस्ती से रिश्तेदारी तक इनसाइड स्टोरी
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जल्द ही एक नई भूमिका में नजर आने वाली हैं. दरअसल, उनके बेटे रेहान वाड्रा की कल राजस्थान के रणथम्भौर में औपचारिक सगाई होनी है. खास बात ये है कि प्रियंका की होने वाली समधन उनकी बेस्ट दोस्त भी रही हैं. उनकी समधन का नाम नंदिता बेग है और वो इंटीनियर डिजाइनर हैं. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का इंटीनियर डिजाइन में नंदिता बेग और प्रियंका ने मिलकर किया था. 

रेहान ने अवीवा को किया प्रपोज

सूत्रों ने बताया कि कल रात दोनों परिवारों की मौजूदगी में रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया. सगाई का समारोह कल रणथम्भौर में होगा, दोनों की शादी कुछ महीनों बाद होगी.रेहान की मंगेतर अवीवा के पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं और मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं. 

प्रियंका की करीबी दोस्त हैं होने वाली समधन 

नंदिता बेग और प्रियंका गांधी पुरानी दोस्त हैं. कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन की अंदरूनी साज सज्जा में नंदिता बेग ने प्रियंका गांधी का हाथ बंटाया था. रेहान वाड्रा और अवीवा तब से दोस्त हैं जब दोनों अपनी मां के गोद में खेलते थे. बाद में दोनों  की शुरुआती पढ़ाई भी एक ही स्कूल में हुई. नंदिता भी अपनी मां की तरह इंटीरियर डिजाइनर हैं और फ़ोटोग्राफी का शौक  रखती हैं. रेहान भी फोटोग्राफर हैं.

